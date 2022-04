Barça: une prolongation de courte durée à l’étude pour Dembélé ?

Libre de s’engager avec le club de son choix à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé pourrait finalement prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, l’agent de l’ailier français Moussa Sissoko et des représentants du club ont eu une réunion ce mercredi. Une prolongation de courte durée serait une possibilité.

Après de longues semaines de négociations, la possibilité de voir Ousmane Dembélé prolonger son contrat au FC Barcelone semblait inexistante. Malgré le fait qu’il sera libre de s’engager avec le club de son choix à la fin de la saison, son entraîneur Xavi a pourtant fait de lui un titulaire indiscutable dans son système. Un choix judicieux vu les performances de l’ailier qui compte 11 passes décisives en 17 matchs de Liga.

Inenvisageable il y a peu, une prolongation du Français en Catalogne est de nouveau une possibilité. Selon Mundo Deportivo, l’agent de Dembélé a eu une réunion avec des représentants du club pour parler de l’avenir de son poulain. Le média catalan précise que l’attaquant de 24 ans souhaite rester au club. Si rien n’est encore bouclé dans ce dossier, une prolongation de deux saisons pourrait être une solution satisfaisante pour toutes les parties.

Cruyff: "On veut qu’il continue"

Si l’ancien élément du Borussia Dortmund a souvent été blessé depuis sa venue au Barça en 2017, ce dernier commence à enchaîner les matchs pour le plus grand plaisir des Barcelonais. Conscient des qualités de Dembélé, le conseiller technique du club Jordi Cruyff a partagé il y a peu son désir de le voir rester chez le deuxième de Liga: "Avec Dembélé, on veut qu’il continue et le joueur veut continuer, donc on va voir si un accord peut être trouvé."

Son coéquipier Ferran Torres avait même évoqué en plaisantant la possibilité de "séquestrer" le Français. Alors que la fin de saison approche à toute vitesse, l’avenir du Français est toujours aussi incertain.