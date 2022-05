Auxerre: la joie de Djibril Cissé… dans un aéroport

Djibril Cissé, ancien attaquant historique de l’AJ Auxerre, a suivi la promotion de son ancienne équipe en Ligue 1 à l'aéroport de Cayenne (Guyanne). L’ancien joueur a exulté tout en tentant de contenir sa joie.

Djibril Cissé n’a rien manqué de la remontée d’Auxerre en Ligue 1… même à plus de 7.000 kilomètres de Saint-Etienne. L’ancien attaquant de l’AJA a suivi le barrage entre les Verts et l’AJA (1-1, 5 tab 4) sur l’écran de son téléphone portable dans le hall de l’aéroport de Felix-Eboué à Cayenne, dimanche soir. Sur la séquence filmée par ses proches, l’ancien joueur encourage le dernier tireur auxerrois, Birama Touré: "allez, tu tires la gagne, tu tires la gagne!".

Quand le ballon a terminé sa course au fond du but de Paul Bernardoni, Cissé a exulté tout en prenant garde de ne pas trop attirer l’attention dans le terminal pourtant vide. Il s’adonne même à une petite course de la victoire au milieu de ses amis, hilares.

L’ancien international français (41 sélections, 9 buts) avait diffusé plusieurs vidéos d’encouragement sur son compte Instagram avant la rencontre. Il en a publié une autre juste avant la prolongation, invitant les hommes de Jean-Marc Furlan à y croire. Le message a été entendu à distance par les Auxerrois qui retrouvent la Ligue 1, dix ans après leur relégation.

La carrière de Djibril Cissé est intimement liée à Auxerre, son club formateur, et Guy Roux, ancien entraîneur mythique qu’il considère comme un deuxième papa. Lancé avec les pros en 1998 à 17 ans, Cissé a passé six saisons au club, dont il est le deuxième meilleur buteur de l’histoire (90 buts). Il a notamment décroché une victoire en Coupe de France (2003). Il a aussi participé à la qualification du club pour la Ligue des champions en 2002. Cissé a terminé meilleur buteur du championnat de France à deux reprises (2002 et 2004). Il a mis fin à sa carrière en 2018.