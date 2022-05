Saint-Etienne: "Une nouvelle importante concernant l’avenir" bientôt annoncée par les dirigeants

Après la relégation de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2, le club stéphanois a publié un communiqué signé des deux actuels co-présidents, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer, qui annoncent pour bientôt une nouvelle importante pour l’avenir du club.

La relégation de Saint-Etienne en Ligue 2 est actée et c’est tout l’avenir du club qui désormais pose question. En vente depuis un moment, l’ASSE pourrait annoncer très prochainement avoir trouvé un accord, peut-être avec le milliardaire américain David Blitzer, dont l’intérêt a été révélé ce mois-ci par la presse britannique.

"Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre", ont écrit les deux présidents Bernard Caiazzo et Roland Romeyer dans un communiqué publié quelques minutes après la fin du match contre Auxerre, perdue aux tirs au but.

La direction promet une situation financière saine

"Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite", ajoutent les dirigeants stéphanois.

Malgré la relégation, Saint-Etienne a aussi glissé un message qui se veut rassurant pour les supporters. "Si nous avons pu commettre des erreurs ces dernières saisons, nous n’avons jamais cessé d’œuvrer afin d’assurer la pérennité de l’ASSE, dont la situation financière lui permettra d’assumer le prochain exercice en Ligue 2."