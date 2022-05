Saint-Étienne: Dupraz ne veut pas entendre parler de "miracle" en cas de maintien

Présent en conférence de presse mardi avant le barrage aller de promotion-relégation que disputera l'AS Saint-Étienne contre l'AJ Auxerre jeudi (19 heures), Pascal Dupraz est revenu sur la possibilité pour l'ASSE de se maintenir après une saison cauchemardesque. L'entraîneur stéphanois ne veut pas parler de "miracle", mais d'une "chance" méritée par ses joueurs.

C'est maintenant que tout se joue pour l'AS Saint-Étienne. Présent en Ligue 1 depuis 2004, l'ASSE va jouer son avenir contre l'AJ Auxerre lors des barrages de promotion-relégation, jeudi pour le match aller puis dimanche pour le retour. À deux jours de la première des deux confrontations face aux Auxerrois, Pascal Dupraz s'est présenté en conférence de presse mardi.

L'entraîneur stéphanois, arrivé en décembre à son poste, alors que Saint-Étienne occupait la dernière place du classement avec quatre points de retard sur le 17e, a souhaité écarter l'hypothèse d'un acte divin qui pourrait permettre à son club de se maintenir. "Ce n'est pas un miracle", a assuré Dupraz, qui a lancé un message à ses joueurs: "On a une chance incroyable et cette chance, vous l'avez méritée."

"On aurait pu abdiquer, faire comme tous ceux qui pensaient que c'était foutu"

Si Saint-Étienne peut encore envisager le maintien, et que le club du Forez luttera pour au stade Geoffroy-Guichard dimanche, devant ses supporters, c'est grâce au travail des joueurs lors de la seconde partie de saison, selon Dupraz. "On aurait pu abdiquer, faire comme tous ceux qui pensaient que c'était foutu."

Et le coach stéphanois d'ajouter: "Moi, je suis plutôt sur le fait que, malgré les mauvaises périodes, parce qu'on en a eu cette saison, on a continué à y croire, à travailler, à grappiller des points." Autrement dit, son travail et la réaction de ses joueurs ont permis à l'ASSE de se relancer, avec vingts points pris lors de la phase retour.

Une petite pique pour Bordeaux et Metz

Dupraz en a profité pour lancer une petite pique à ses deux rivaux pour le maintien en cette fin de saison, le FC Metz et les Girondins de Bordeaux: "On ne va pas rougir du fait que deux équipes ont davantage musardé que nous". En obtenant le nul sur la pelouse de Nantes lors de la 38e et dernière journée, l'ASSE a coiffé Metz sur le fil en lui chipant la 18e place.

Une 18e place qui permet donc à Saint-Étienne de disputer les barrages de promotion-relégation face à l'AJ Auxerre, 3e de Ligue 2 et qui a battu le FC Sochaux en barrages de promotion vendredi dernier. Depuis l'introduction de ces barrages en 2016-2017, seule une équipe de Ligue 2 est parvenue à renverser une équipe de Ligue 1. Finalement, c'est peut-être l'AJ Auxerre qui aura besoin d'un miracle.