Basket: Jean-Aimé Toupane nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine

Jean-Aimé Toupane a été nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine de basket, avec la perspective de diriger la sélection lors des prochains Jeux olympiques à Paris, a annoncé mercredi la Fédération française de basket (FFBB).

Jean-Aimé Toupane, 63 ans et ancien basketteur professionnel, succède à Valérie Garnier, qui avait mené les Bleues à la médaille de bronze aux derniers JO de Tokyo, ainsi qu'à quatre médailles d'argent européennes lors de ses huit années sur le banc des Bleues (2013-2021). Depuis son deuxième titre européen en 2009, l'équipe de France féminine a perdu cinq finales internationales. Valérie Garnier était l'adjointe de Pierre Vincent pour la première aux JO 2012 puis en poste pour les quatre suivantes en championnat d'Europe (2015, 2017, 2019, 2021).

Toupane avec Melain

Toupane sera assisté de Cathy Melain (47 ans), ancienne joueuse de haut niveau et capitaine de l'équipe de France. "Nous sommes convaincus qu'il pourra conduire les Bleues au plus haut niveau, à la hauteur des ambitions qui sont les nôtres, à trois ans des Jeux olympiques à Paris", souligne Jean-Pierre Siutat, dans un communiqué.

Jean-Aimé Toupane est le père d'Axel Toupane, tout récent champion NBA avec les Bucks de Milwaukee, et international français (25 sélections). Ancien joueur notamment de Monaco, Mulhouse et Gravelines en Pro A dans les années 80 et 90, Toupane s'est ensuite tourné vers une carrière d'entraîneur en club avant d'intégrer le giron fédéral. Il était le sélectionneur des moins de 20 ans messieurs depuis 2009.

"Jean-Aimé a l’expérience, une parfaite connaissance du très haut-niveau et une culture de la gagne, indispensable à un tel poste", ajoute également Jean-Pierre Siutat. Cathy Melain est elle une figure du basket français féminin, ayant notamment, en tant que joueuse fait partie de l'équipe de France sacrée championne d'Europe en 2001 et en 2009 (241 sélections). Elle aussi s'est tournée vers une carrière d'entraîneure, dirigeant Basket-Landes de 2017 à 2019.

"Avec l'accompagnement de Cathy Melain, joueuse emblématique de l'Équipe de France féminine, qui a réussi sa reconversion en tant qu'entraîneur, nous pensons répondre parfaitement aux challenges que nous nous sommes fixés", explique pour sa part Alain Contensoux, le Directeur technique national du basket français. Le duo Toupane-Melain sera sur le banc pour officier dès les prochaines échéances internationales, en novembre 2023, à l'occasion des qualifications pour l'Euro-2023.