Bayern Munich: coup dur pour Musiala, qui va être absent plusieurs semaines

Le Bayern Munich a annoncé ce mercredi la blessure de Jamal Musiala. Touché à l'entraînement, le milieu offensif de 20 ans souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche. Il pourrait rater plusieurs semaines de compétition, selon la presse allemande.

Coup dur pour le Bayern Munich. La saison n'a repris que depuis deux semaines pour le club allemand et Jamal Musiala est déjà blessé. Selon un communiqué du club, il soufd'une déchirure musculaire à la cuisse gauche. Le milieu offensif de 20 ans devrait manquer les prochains matchs contre Augsburg (ce dimanche) et le Borussia Mönchengladbach (2 septembre). L'international allemand risque également d'être indisponible pour les matchs amicaux avec la Nationalmannschaft contre le Japon (9 septembre) et la France (12 septembre).

Malgré son jeune âge, Jamal Musiala est l'un des éléments les plus importants du Bayern. La saison dernière, l'Allemand avait inscrit 12 buts et 13 passes décisives en 33 matchs de Bundesliga.

Pavard annoncé "malade"

Dans le même communiqué, le club bavarois précise que Benjamin Pavard a manqué l'entraînement de ce mercredi ''pour cause de maladie''. Le champion du monde 2018 est proche d'un départ à l'Inter.

Le Bayern a commencé sa saison avec une lourde défaite en Supercoupe d'Allemagne contre Leipzig (0-3). Mais le champion d'Allemagne s'est rattrapé en Bundesliga avec une large victoire contre le Werder Brême lors de la première journée (4-0), notamment grâce à un but de sa nouvelle star Harry Kane. Le Bayern tentera d'enchaîner une deuxième victoire consécutive contre Augsburg, malgré l'absence de Musiala.