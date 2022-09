Bayern Munich: un hacker récompensé pour avoir averti le club d'une faille importante sur son site

Un supporter du Bayern Munich a hacké le site du club bavarois pour déceler une faille et en avertir le géant allemand. Les champions d'Allemagne ont décidé de le récompenser en signe de reconnaissance.

Non, vous ne rêvez pas, Daniel "Ghost" Martins a été récompensé par le Bayern Munich pour avoir piraté le site internet du club. Ce supporter du Bayern a découvert que certaines données des utilisateurs, comme leurs noms et leurs informations financières, étaient en danger, explique The Sun.

L'expert en sécurité informatique a été récompensé par le club bavarois pour avoir envoyé un rapport détaillant les problèmes de son site web. Le "hacker éthique" affirme que les géants allemands n'ont d'abord pas répondu à ses sollicitations, mais qu'ils ont fini par lui être si reconnaissants qu'ils lui ont offert un maillot dédicacé de l'attaquant allemand Thomas Müller.

"J'ai fait un rapport et je leur ai envoyé"

Grand fan du Bayern Munich, l'expert en sécurité de l'information de 24 ans assume avoir piraté le site du Bayern par pure bienveillance: "Dès que j'ai trouvé la faille, immédiatement, à l'aube, j'ai fait un rapport et je le leur ai envoyé" a t-il confié au tabloïd britannique.

Le problème était assez grave puisque des données personnelles auraient pu être exposées. Des informations commerciales et confidentielles sur le club risquaient également d'être divulguées sans l'intervention de Daniel "Ghost" Martins. Tout est bien qui finit bien. Le club a pu résoudre le problème et le fan a été récompensé de son acte de bienveillance par la tunique de Müller.