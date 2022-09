Liga: Lewandowski estime avoir plus de chances de gagner le Ballon d’Or au Barça qu’au Bayern

Robert Lewandowski a profité de la trêve internationale pour faire le bilan de ses premières semaines sous le maillot du FC Barcelone. Le Polonais assure être totalement épanoui chez les Blaugrana, un club où, selon lui, le chemin vers le Ballon d’Or est "plus court" qu’au Bayern.

C’est l’un des transferts de l’été. À la suite d’un long bras de fer avec ses dirigeants et un feuilleton à rebondissements, Robert Lewandowski a réussi à obtenir son départ du Bayern Munich pour rejoindre le FC Barcelone. Après plusieurs semaines de compétiton sous ses nouvelles couleurs, le buteur polonais de 34 ans a profté de la trêve internationale pour faire le bilan de ses premiers pas en Catalogne.

"Je me sens bien à Barcelone. L'adaptation a été très bonne. Je sais que le chemin jusqu'ici n'a pas été facile, mais maintenant je suis au Barça, c'est là que je voulais être et c'est le plus important", a-t-il confié, dans des propos rapportés par le média calalan Sport.

Après huit ans de bons et loyaux services en Bavière, le Polonais voulait à tout prix se lancer un nouveau défi. Avec le Ballon d’Or, qu’il a touché du bout des doigts en 2021 (2e derrière Lionel Messi), toujours dans un coin de la tête.

"Ma signature pour le Barça m'a donné un coup de boost"

"Gagner le Ballon d'Or ? Je sais que Barcelone est l'équipe où le plus de joueurs ont remporté le Ballon d'Or. Je pense qu'il y a un chemin plus court vers le Ballon d'Or depuis le Barça que depuis le Bayern, a-t-il estimé. Avoir toujours la possibilité d'être dans des clubs de ce type est une valeur ajoutée, non seulement pour les mois et les années à venir, mais aussi pour toute la vie (...) Ma signature pour le Barça m'a donné un coup de boost. Cela a renforcé mon estime de moi."

Avec déjà 11 buts en huit matchs toutes compétitions confondues (8 réalisations en Liga, trois en Ligue des champions), Lewandowski n’a pas eu besoin de période d'adaptation pour retrouver un rendement infernal. Dans son sillage, le Barça, toujours invaincu en championnat et deuxième à deux points du Real Madrid, a retrouvé de sa splendeur. Le Ballon d'Or 2023 est encore très loin et tout dépendra des résultats du Barça, mais les débuts sont encourageants.