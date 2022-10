Benzema va fêter son Ballon d’or à Lyon

Au cours d'un entretien avec OL Play ce mardi, Karim Benzema a révélé qu'il allait prochainement présenter son Ballon d'or à Lyon, la ville qu'il "représente" et où il a débuté sa carrière avec l'OL.

Une fierté lyonnaise. Ballon d'or 2022, Karim Benzema a mis fin à une disette de 24 ans pour les joueurs français. L'attaquant du Real Madrid a reçu son trophée le 17 octobre dernier des mains de Zinédine Zidane, son ancien entraîneur et prédécesseur tricolore au palmarès de cette prestigieuse récompense.

Dans un entretien ce mardi à OL Play, Karim Benzema a promis de revenir prochainement au bercail pour des festivités: "Je suis tellement content que tout le peuple lyonnais soit fier de moi, j'essaie de le représenter au maximum. La ville de Lyon sera toujours dans mon cœur, a lancé 'KB9'. De belles choses arrivent dans la ville pour fêter mon Ballon d'or, qui vont ravir les Lyonnais."

"Si j'ai l'occasion un jour pour revenir à Lyon, pour travailler, ça sera avec grand plaisir"

Lors de la cérémonie du Ballon d'or, Jean-Michel Aulas, président de l'OL, club formateur de Karim Benzema, était présent, assis à côté de Florentino Perez, l'homme qui a ramené le buteur au Real Madrid en 2009. Le dirigeant espagnol était venu en personne présenter son projet au joueur à Bron, une ville située dans la métropole lyonnaise, où a grandi Benzema.

A 34 ans, les chances d'un retour du Ballon d'or à l'OL semblent toutefois de plus en plus minces, d'autant que le principal intéressé a confié son souhait de finir sa carrière au Real Madrid. "Je ne suis plus trop jeune donc je pense que c''est mieux de laisser la place aux jeunes et il y en a beaucoup à Lyon. Si j'ai l'occasion un jour pour revenir à Lyon, pour travailler, ça sera avec grand plaisir car c'est tout pour moi", a tout de même lancé Benzema, ouvrant la porte à une nouvelle collaboration avec les Gones.