"Nous savions que tu serais Ballon d'or", la lettre d'hommage d'Aulas à Benzema

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, la première maison de Karim Benzema (qu'il considère comme son petit-fils), a dévoilé une lettre touchante adressée au Ballon d'or.

Ces mots, sans doute Jean-Michel Aulas les a-t-il déjà chuchotés à l’oreille de Karim Benzema, lui qui était présent pour le sacre de son ancien joueur lundi soir au Théâtre du Châtelet. Mais le président de l’OL ressentait visiblement le besoin de les écrire. Il a donc pris sa plus belle plume pour rendre hommage à l’international français, devenu le premier Ballon d’or français depuis Zinedine Zidane en 1998.

"Te voilà légende du football, te voilà modèle pour des générations, fort de toute ton histoire, d’un profond lien d’amitié entre l’Algérie et la France, de ton exemplarité et de toutes les leçons que tu as apprises, a écrit Aulas dans un message adressé à celui qui a été formé à Lyon, et qu'il a souhaité rendre public. Nous avons toujours cru en toi, nous t’avons toujours accompagné par nos pensées, car nous savions que ce jour arriverait, que tu serais Ballon d’or."

La consécration ultime est venue récompenser son abnégation, souligne encore Aulas, qui se plaît désormais à penser qu’un jour cela sera à son tour d’écrire une lettre à un Ballon d’or: "Un jeune que tu auras suivi, inspiré, ou qui sait, formé au sein d’une académie comme celle de l’Olympique Lyonnais", ajoute encore Aulas, avec un nouvel appel du pied pour ce joueur qu’il rêve de faire revenir à l’OL depuis toujours.

Aulas avait déjà exprimé lundi soir une immense fierté et beaucoup d'émotion après le sacre de Benzema. "Bien sûr ce n'est pas mon fils mais je le considérais un peu comme un fils ou plutôt un petit-fils. Il y a beaucoup de respect et d'affection car il est très respectueux. Il a été élevé comme ça", a-t-il souligné, voyant en Benzema "le n°1 de (ses) 35 ans de présidence" de l'OL.