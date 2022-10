Benzema révèle être dur avec son fils à l’entraînement, et passe un message à la nouvelle génération

Dans un entretien accordé à GQ, Karim Benzema raconte comment il entraîne son fils Ibrahim (5 ans) à jouer au football. L’attaquant du Real Madrid explique être plutôt sévère avec lui et estime que les jeunes d’aujourd’hui, obnubilés par le fait de marquer, ne sont pas formés correctement.

Il l’a fait monter sur la scène du théâtre du Châtelet au moment de recevoir son Ballon d’or 2022, la semaine dernière à Paris. Aux côtés de Zinedine Zidane et de ses parents, Karim Benzema a enlacé son fils Ibrahim devant une salle totalement conquise. Le garçon de 5 ans, né de sa relation avec son ex Cora Gauthier, a fait le déplacement dans la ville lumière pour assister au sacre de son père, au contraire de ses deux autres enfants, Mélia (7 ans) et Nouri (2 ans), que l’attaquant du Real Madrid a eu avec son ancienne compagne Chloé De Launay.

Dans un entretien accordé à la version espagnole de GQ, le buteur de l’équipe de France en a dit un peu plus sur le lien qu'il entretient avec le plus âgé de ses fils. Benzema a notamment révélé qu’il lui apprenait à jouer au ballon. Avec une certaine sévérité. "Ibrahim est super bon au foot, mais quand je m'entraîne avec lui, je ne suis pas toujours très sympa, a confié la star de 34 ans. S'il ne m'écoute pas quand je lui demande de faire une passe, un contrôle… j'agis comme si nous jouions vraiment au football. Je ne veux pas entendre ‘Papa, je vais pleurer’ ou ‘je suis triste’, ce genre de choses. Je trouve ça drôle parce que mon père était pareil avec moi. C'est comme ça que je me comporte avec mon fils, même si à la fin de l’entraînement, je lui fais un câlin s'il l'a mérité (rires)."

"Je ne veux pas trop m’éloigner du football"

Interrogé sur ses projets d’après-carrière, KB Nueve a expliqué vouloir rester proche des terrains, afin de conseiller notamment les plus jeunes. "Peut-être les aider à s'entraîner, les guider pour qu'ils deviennent de bons footballeurs, qu'ils comprennent qu'être le meilleur, c'est plus que marquer des buts, a détaillé Benzema. Je pense qu'on ne forme pas bien les jeunes joueurs dans le football d'aujourd'hui. Si vous leur demandez, ils veulent juste marquer des buts. Ils veulent tous marquer. Mais le football, ce n’est pas que ça. Je vais peut-être essayer d'être proche de ces jeunes pour les former. Je ne veux pas trop m'éloigner du football".