Brésil: évoqué au PSG, Endrick devient le plus jeune buteur de l'histoire du championnat brésilien

Annoncé comme le futur crack du football mondial, le Brésilien Endrick, 16 ans, a inscrit son premier but avec Palmeiras dans la nuit de mardi à mercredi. Il devient le plus jeune buteur de l'histoire du championnat brésilien.

16 ans, 3 mois et 4 jours: c'est l'âge auquel Endrick a inscrit son premier but en professionnel, lors de son quatrième bout de match avec Palmeiras. Né en juillet 2006, Endrick était devenu, il y a quelques jours, le plus jeune joueur de l'histoire à jouer pour Palmeiras. En marquant contre l'Athletico Paranaense, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de Palmeiras et du football brésilien.

Presque auteur d'un doublé

Avant de marquer un but ne souffrant d'aucune contestation, en coupant la trajectoire d'un centre, il a aussi été à l'origine d'un autre but, finalement conclu par son coéquipier. Grâce à son pressing, Endrick a récupérer le ballon, avant de servir un coéquipier seul au second poteau qui a vu sa frappe détournée sur la ligne par un défeneur. Un cafouillage s'en est suivi, comme le montre les images de TNT Sports Brésil. Si le doute a longtemps persisté, le but n'est finalement pas l'oeuvre d'Endrick.

Déjà buteur, Endrick n'a pourtant joué que 109 minutes avec l'équipe première de Palmeiras, en quatre bouts de matchs. Pour la première fois dans la nuit de mardi à mercredi, il est entré à la pause, et en a profité pour changer le cours du match. Mené 1-0 à l'ssue des 45 premières minutes, Palmeiras s'est imposé 3 buts à 1.

L'Europe déjà à ses pieds

Selon une information d'UOL parue mardi, le directeur sportif du club de la capitale Luis Campos aurait personnellement été envoyé au Brésil afin d'évaluer la pépite, dont la valeur marchande serait estimée à 30 millions d'euros, mais qui dispose d'une clause libératoire égale au double.

Le jeune attaquant ne devrait pas quitter son pays de naissance avant ses 18 ans, en 2024, alors qu’il est contractuellement lié à Palmeiras jusqu’en 2025. Depuis ses 16 ans, fêté en juillet dernier, il peut signer un pré-contrat avec un club européen. Même s'il ne précipitera pas un départ de son pays natal, celui-ci semble, un jour ou l'autre inéluctable. Outre le champion de France, Manchester City, le Real Madrid, le FC Bacelone ou Arsenal le suivraient attentivement.