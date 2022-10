Mercato: un intérêt du PSG pour le crack brésilien Endrick, 16 ans seulement

Prodige annoncé du football brésilien, l’attaquant de Palmeiras, Endrick, 16 ans, ferait l’objet d’un intérêt prononcé du Paris Saint-Germain, d’après des médias étrangers, certains évoquant même une offre déjà formulée.

Déjà lancé dans le grand bain professionnel par Palmeiras, à seulement 16 ans, Endrick est déjà vu comme l’un des futurs cracks du football au Brésil, où tout le monde lui prédit un grand avenir. Son profil n’est évidemment pas passé sous les radars des grands clubs européens, qui ont commencé à placer leur pion pour s’attacher ses services une fois sa majorité atteinte. D’après certains médias locaux, le Paris Saint-Germain serait notamment intéressé.

Selon UOL, le directeur sportif du club de la capitale Luis Campos aurait personnellement été envoyé au Brésil pour évaluer la pépite, dont la valeur marchande serait estimée à 30 millions d’euros. Mais le jeune attaquant ne devrait pas quitter son pays de naissance avant ses 18 ans, en 2024, alors qu’il est contractuellement lié à Palmeiras jusqu’en 2025. Depuis ses 16 ans, fêté en juillet dernier, il peut signer un pré-contrat avec un club européen.

Invité par le PSG en février dernier

D’après le journal catalan Sport, les discussions entre le PSG et Endrick seraient allés encore plus loin, puisqu’une offre formelle de 20 million d’euros aurait déjà été envoyée à Palmeiras, sans suite. L’information a toutefois été démentie par le média brésilien Globoesporte, qui cite l’entourage du joueur, et affirme qu’"il n’y a jamais eu d’offre du PSG. C’est un intérêt ancien de Paris, qui date de l’époque où Leonardo était directeur sportif du club."

Lors de vacances en Europe, en février dernier, le PSG avait toutefois invité Endrick, à assister à sa rencontre de Ligue des champions face au Real Madrid, ce qu’il avait relayé en story Instagram. Quoi qu’il en soit, le jeune joueur ne devrait pas évoluer encore en Amérique du sud bien longtemps: hormis le champion de France, Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone ou Arsenal le suivraient attentivement.