Brésil: l'hôpital évoque une "amélioration progressive" de l'état de Pelé

L'état de santé de Pelé, légende du football, "s'améliore progressivement", a indiqué mardi l'hôpital où le Brésilien de 82 ans, qui lutte contre un cancer du côlon, a été admis il y a une semaine.

Des nouvelles rassurantes. L'état de santé de Pelé, légende du football, "s'améliore progressivement", a indiqué ce mardi l'hôpital où le Brésilien de 82 ans, qui lutte contre un cancer du côlon, a été admis il y a une semaine.

Le triple champion du monde "présente des signes vitaux stables (...), sans complication" et continue d'être soigné "dans une chambre normale", sans nécessité d'être placé en soins intensifs, a expliqué l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo dans son dernier bulletin médical. "L'état de santé (de Pelé) s'améliore progressivement, notamment en ce qui concerne l'infection respiratoire" pour laquelle il a également été pris en charge.

Selon sa famille, cette infection est due à une contamination au Covid-19 contractée il y a trois semaines. Deux de ses filles, Kely Nascimento et Flavia Arantes, ont accordé dimanche un entretien à TV Globo pour démentir des rumeurs faisant état d'une dégradation de son état de santé. "Il ne court pas de risque, il est en traitement", avait expliqué Flavia Arantes, avant d'ajouter: "Nous sommes fatiguées de recevoir des condoléances".

La Seleçao l'a honoré

Celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de tous les temps a été hospitalisé le 29 novembre pour une réévaluation de son traitement par chimiothérapie suivi après la détection d'une tumeur au côlon en septembre 2021.

Lundi, Pelé avait publié sur Instagram un message d'encouragement aux joueurs de l'équipe du Brésil qui a affronté la Corée du Sud en huitièmes de finale du Mondial-2022 au Qatar, et avait révélé qu'il regarderait la rencontre à l'hôpital.

Après avoir gagné le match 4-1 avec un festival offensif, Neymar et les autres stars de la Seleçao ont déployé sur la pelouse une banderole bleue avec en coin la fameuse célébration du "Roi" après son but en finale de l'édition 1970, le poing levé. "C'est difficile de parler de ça, mais je lui souhaite le meilleur, qu'il se remette le plus vite possible. J'espère qu'on lui a apporté du réconfort avec notre victoire", a dit Neymar au micro de TV Globo.

Le Brésilien a également reçu de nombreux messages de soutien de la part de personnalités du football, comme l'attaquant star de l'équipe de France Kylian Mbappé, qui a demandé de "prier pour le Roi". C'est aux côtés de Mbappé que Pelé avait fait une de ses dernières apparitions publiques, en avril 2019, à Paris. Il avait dû être admis à l'Hôpital américain de Neuilly (banlieue ouest de Paris) pour une infection urinaire sévère, avant de se rendre directement à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo à son retour. Fin 2014, Pelé avait déjà été victime d'une grave infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse.