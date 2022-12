Brésil-Corée du Sud: le bel hommage des joueurs brésiliens à Pelé après la victoire

Après leur victoire contre la Corée du Sud ce lundi en 8e de finale de la Coupe du monde 2022 (4-1), les joueurs de la Seleçao ont déployé une grande banderole en hommage à Pelé, hospitalisé depuis près d'une semaine à Sao Paulo à cause d'une infection respiratoire.



Loin des yeux, près du cœur. Alors que Pelé est hospitalisé depuis près d’une semaine à Sao Paulo à cause d’une infection respiratoire, les joueurs de la sélection brésilienne ont tenu à rendre hommage à leur légende ce lundi après la victoire facile contre la Corée du Sud en 8e de finale du Mondial qatari (4-1).

Quelques instants après le coup de sifflet final, Neymar et ses coéquipiers ont déployé une grande banderole avec le nom et la photo du triple vainqueur de la Coupe du monde avec la Seleçao (1958, 1962 et 1970).

La banderole des Brésiliens en hommage à Pelé après la victoire contre la Corée du Sud © AFP

Neymar: "C'est difficile de parle de Pelé en ce moment"

"C’est difficile de parler de Pelé en ce moment, mais on lui souhaite le meilleur, on espère qu’il va se rétablir le plus rapidement possible. J’espère qu’il a aimé cette victoire", a confié Neymar au micro de BeIN Sports après la rencontre. "Nous souhaitons le meilleur à notre Roi. Il a besoin de notre soutien", a de son côté réagi Vinicius auprès du diffuseur.

Pelé hospitalisé depuis près d'une semaine

Depuis mardi dernier, l’état de santé du Roi Pelé inquiète au Brésil. L’ancien joueur, âgé de 82 ans, a été admis à l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo pour une réévaluation de son traitement contre le cancer du côlon. Son infection respiratoire est "traitée par des antibiotiques", ont précisé les médecins.

Dans un message posté sur Instagram ce dimanche, Pelé s’est voulu rassurant dans un message posté sur Instagram. "Je veux rassurer tout le monde. Je suis fort, et plein d'espoir et je continue mon traitement comme toujours", a-t-il assuré, dans un post accompagné d’un rapport médical publié samedi décrivant l'état de santé de l'ancien attaquant comme "stable".

"Il réagit convenablement aux soins prodigués pour traiter son infection respiratoire, sans aucune dégradation au cours des dernières 24 heures", ont déclaré ses médecins. Samedi, Kylian Mbappé avait lui aussi rendu un hommage à Pelé en tweetant le message "Pray for the King" ("Priez pour le Roi") avec la mention "Pelé".