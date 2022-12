Brésil: le fils de Pelé, Edinho, quitte son chevet

Edinho, fils de Pelé, a quitté l'hôpital où se trouve son père, dont l'état de santé s'est récemment gravement détérioré.

Faut-il y voir une bonne nouvelle pour l'état de santé du "Roi" ? Edinho, le fils de Pelé, a quitté l'hôpital Albert-Einstein de São Paulo, rapporte mercredi Globo. Au chevet de son père depuis plusieurs jours, Edinho est rentré dans l'état de Paraná (sud) pour assurer ses fonctions d'entraîneur de l'équipe des moins de 19 ans du Londrina Esporte Clube, club de l'état de Parana en Serie B brésilienne. Edinho aurait néanmoins prévu de retourner prochainement à l'hôpital afin de passer le Nouvel An auprès de son père.

Pour Noël, la famille de Pelé était quasiment réunie au grand complet dimanche au chevet de la légende brésilienne du football, dont l'état de santé s'est récemment détérioré.

"Papa, ma force est avec toi"

Pelé, 82 ans, qui souffre d'un cancer du côlon découvert en septembre 2021, est hospitalisé à São Paulo depuis la fin novembre. Dans leur dernier bulletin, ses médecins ont fait état mercredi d'une "progression" de son cancer ainsi que d'une "insuffisance rénale et cardiaque".

Lors de la veillée de Noël peu après minuit, sa fille Kely Nascimento avait posté une photo sur Instagram où figurent l'épouse Marcia Aoki et d'autres membres de la famille dans la chambre de l'ex-footballeur, mais sans lui. "Presque tous. Joyeux Noël. Gratitude, amour, union, famille. L'essence de Noël. Nous vous remercions tous pour tout l'amour et la lumière que vous nous envoyez", a-t-elle écrit en légende de cette photo. Son frère Edinho avait posté plus tôt une photo sur le même réseau social où il prend la main de Pelé, avec pour légende: "Papa, ma force est avec toi".

Pelé a été admis à l'hôpital le 29 novembre pour une infection respiratoire consécutive à une contamination par le Covid, et pour une réévaluation de son traitement anticancéreux, sa chimiothérapie ayant été inefficace.