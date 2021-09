Brésil: Neymar répond aux fans qui le critiquent sur son poids

Titulaire ce jeudi lors de la victoire du Brésil (1-0) face au Chili, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Neymar a été pointé du doigt par ses supporters pour son niveau de forme. La star du PSG a répondu à ses détracteurs sur ses réseaux sociaux, assurant qu'il était déjà à son "poids normal".

De retour avec le PSG dimanche dernier face à Reims (2-0), comme titulaire, Neymar était encore aligné, dès le début de la rencontre, ce jeudi lors du déplacement du Brésil au Chili (1-0). S'il n'a pas marqué, le meneur de jeu parisien a cette fois disputé l'ensemble de la partie.

"Au prochain match, je demande la taille M"

Mais après les vacances estivales, Neymar est apparu avec quelques kilos en trop à son retour. Les supporters brésiliens, comme leurs homologues parisiens quelques jours plus tôt, n'ont pas manqué de critiquer Neymar ce jeudi, pour une rencontre où il n'a pas semblé au meilleur de sa forme. "Est-ce qu'on a bien joué ?Non ! Est-ce qu'on a gagné ? Oui ! Alors on s'en tape, a réagi le principal intéressé dans une story postée sur Instagram. Suivez la danse !"

Neymar en a profité aussi pour répondre à ses détracteurs sur son poids actuel. "PS: le maillot était en taille L, je suis déjà à mon poids normal. Au prochain match, je demande la taille M", s'est amusé le numéro 10 du PSG. La prochaine rencontre sera un choc pour le Brésil, qui recevra l'Argentine de Lionel Messi ce dimanche (21h). "Nous continuons à faire l'histoire", a conclu Neymar sur ses performances avec la Seleçao.

Après 7 journées lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le Brésil est en tête de la zone de l'Amérique du Sud, avec 21 points, soit 4 d'avance sur l'Albiceleste. Lionel Messi, titulaire ce jeudi lors de la victoire face au Venezuela (3-1), a échappé au pire après un violent coup au genou reçu après un tacle d'Adrian Martinez. Le nouveau joueur parisien s'en est sorti indemne pour terminer la rencontre.

Le Brésil aura encore un match à jouer lors de cette trêve internationale de septembre, avec la réception du Pérou le 10 septembre prochain. L'Argentine accueillera la Bolivie le même jour. Par conséquent, les joueurs sud-américains ne seront pas disponibles pour la prochaine journée de Ligue 1, où le PSG défiera Clermont au Parc des Princes le 11 septembre. Mauricio Pochettino pourra sans doute espérer récupérer ses joueurs pour la première journée de Ligue des champions, avec un déplacement sur le terrain du FC Bruges le 15 septembre.