Soprano ne regardera pas OM-PSG à cause de Messi, son ancien "joueur préféré"

La signature de Lionel Messi au PSG a profondément déçu le rappeur marseillais Soprano, qui sort un nouvel album ce vendredi. Le fan de l’OM ne regardera même pas le clasico avec l’Argentin, dont il était fan avant son arrivée chez le rival honni.

On peut être fan de Messi et de l’OM. Mais pas fan de Messi quand il joue au PSG et de l’OM en même temps. La signature du sextuple Ballon d’or à Paris a notamment mis un coup à Soprano, rappeur marseillais qui sort un nouvel album "Chasseur d’étoiles", ce vendredi. Dans une interview au Parisien, l’artiste confie qu’il détournera le regard lors du clasico entre l’OM et le PSG, le 24 octobre prochain (11e journée de Ligue 1). Il adorait l’Argentin quand il évoluait au Barça, beaucoup moins depuis son arrivée retentissante chez le rival parisien cet été.

"Je ne regarderai pas le clasico, je mettrai ‘Zone Interdite’!"

"Messi fut mon joueur préféré et, quand la nouvelle est tombée, j’ai souffert, confie le membre du groupe Psy 4 de la rime, qui rencontre un très gros succès populaire en solo. C’est très compliqué mais comme l’a dit mon ami Bengous (un youtubeur fan de l’OM qui était, lui aussi, admirateur de Messi avant sa signature au PSG, ndlr), maintenant il est contre nous. J’ai regardé mon premier match du PSG (face à Reims) parce que c’était un moment historique. Mais même quand il va venir à Marseille pour le clasico, je ne regarderai pas, je mettrai ‘Zone Interdite’!"

Après 21 ans passés au FC Barcelone, Messi a quitté le club cet été à la fin de son contrat. En grande difficulté financière, le club catalan s’est montré dans l’incapacité de prolonger son joueur et de caser son salaire dans les cordes des règles imposées par la Ligue espagnole. Le PSG s’est alors jeté sur l’occasion pour attirer la ‘Pulga’.

L’Argentin a effectué ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs à Reims (0-2), dimanche dernier. Il est entré en jeu à la 66e minute à la place de Neymar sous les acclamations du public adverse, qui a lancé des "Messi, Messi". Actuellement en sélection, le natif de Rosario s’est fait une grosse frayeur, jeudi soir en recevant un violent coup au genou lors de la victoire de l’Argentine face au Venezuela (3-1) en qualification de la Coupe du monde 2022. Il s’est finalement relevé et a même disputé l’intégralité de la rencontre.