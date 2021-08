PSG: Olmeta agacé par la condition physique de Neymar

Pascal Olmeta, membre de la Dream Team RMC Sport, s’est emporté contre Neymar dans l’émission Rothen s’enflamme, ce lundi sur RMC. L’ancien gardien de but fustige l'état de forme dans lequel le Brésilien du PSG est revenu de vacances.

Pour son grand retour à la compétition, Neymar est apparu hors de forme sur la pelouse du stade Auguste-Delaune dimanche soir à Reims, en clôture de la 4e journée de Ligue 1 (0-2). En manque de jus et de vitesse, le Brésilien a erré sur la pelouse, sans réussir à peser sur le jeu. Ses initiatives balle au pied, à quelques rares exceptions, n’ont jamais été couronnées de succès. La situation a en interpellé les observateurs. A commencer par Pascal Olmeta, notre consultant.

"Tu dois avoir une image exemplaire"

"Il y en a marre. Il y en a marre. Ce n’est pas normal, s’est indigné l'ancien gardien de but dans l’émission Rothen s’enflamme, ce lundi sur RMC. Ce n’est pas n’importe qui. Même les amateurs, quand ils reviennent de vacances, ils ont cette envie d’être prêts pour attaquer leur match. Mais là, il se fout de la gueule de qui? Tu joues au Paris Saint-Germain, tu es un des meilleurs joueurs du monde, tu dois avoir une image exemplaire. Tu ne fais pas parler de toi, tu reviens, on voit tes abdos. Mais là, on voit quoi? On voit un petit porcinet, ce n’est pas possible. Tu ne vas pas me dire qu’il a été bon!"

Handicapé par plusieurs blessures depuis qu’il est arrivé au Paris Saint-Germain, Neymar est souvent la cible de critiques concernant son hygiène de vie. "Je suis le coach, je ne sais pas si j’ai le droit de lui parler ou ce qu’il va se passer, mais si je le convoque. Moi, si je suis capitaine, je le prends, je lui dis deux mots, a enchaîné Olmeta. Tu ne peux pas compter sur un joueur qui fait n’importe quoi. C’est impossible, ou alors il n’y a personne pour lui dire ce qu’il faut lui dire. Il était à l’étouffement, on l’a tous vu. Même les enfants regardent différemment ce joueur et ça me fait chier, parce que c’est un joueur extraordinaire. Quand tu veux gagner quelque chose, sois exemplaire."