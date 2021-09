Brésil: Pelé va mieux après son opération mais reste en soins intensifs

Le légendaire attaquant brésilien Pelé (80 ans), qui a été opéré il y a une semaine d'une tumeur "suspecte" au côlon, se remet "de manière satisfaisante" dans un hôpital de São Paulo.

Les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Pelé. Le légendaire attaquant brésilien, âgé de 80 ans, se trouvait toujours vendredi dans une unité de soins intensifs à São Paulo où il se remet "de manière satisfaisante" de l'ablation d'une tumeur "suspecte" au côlon samedi dernier. "Le patient Edson Arantes do Nascimento se rétablit de manière satisfaisante, il est conscient, parle normalement et maintient des signes vitaux normaux", a indiqué vendredi dans un communiqué l'hôpital Albert Einstein de São Paulo.

La tumeur a été découverte lors d'examens de routine, avait expliqué lundi l'hôpital, où "le Roi" Pelé se trouve depuis le 31 août. Dans ce précédent rapport médical, un transfert en chambre dès mardi dernier avait été évoqué. Cependant, le triple champion du monde (1958, 1962, 1970) reste dans une unité de soins intensifs (ICU), précise vendredi l'hôpital. "Je récupère bien", avait déclaré Pelé mercredi sur les réseaux sociaux. "Mes amis, chaque jour qui passe je me sens un peu mieux. Je vais encore récupérer quelques jours. Pendant que je suis ici, j'en profite pour discuter avec ma famille et me reposer. Merci encore pour tous les messages d'amour. Nous serons bientôt de nouveau ensemble !", a-t-il commenté dans un nouveau post vendredi.

Une santé fragile

La santé de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps s'est montrée fragile ces dernières années, avec plusieurs hospitalisations. Le Brésilien est un des derniers monstres sacrés du football, après les décès de Johan Cruyff, en 2016, et surtout de Diego Maradona, en décembre dernier. De son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, Pelé est le seul footballeur de l'histoire à avoir remporté trois fois la Coupe du Monde (1958, 1962, 1970), la première d'entre elles à seulement 17 ans, en Suède. Tout au long de son incroyable carrière, il a inscrit plus de 1.000 buts sous les maillots de Santos, de la Seleção et du Cosmos New York.

Fin 2014, Pelé avait déjà été victime d'une grave infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse. En novembre 2012, il avait été opéré du fémur. Pelé est aussi diminué par des problèmes aux hanches et se déplaçait à l'aide d'un déambulateur lors de ses dernières apparitions publiques. En février 2020, il avait tenu à rassurer ses admirateurs sur sa santé mentale, après des propos de son fils Edinho affirmant qu'il vivait "reclus" et souffrait "d'une certaine forme de dépression".