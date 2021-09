Brésil: le beau message de Neymar au "guerrier" Pelé, après son opération

Après la victoire du Brésil face au Pérou ce jeudi à Recife (2-0), la star de la Seleçao Neymar a adressé un message touchant à Pelé. La légende brésilienne, 80 ans, a été opérée samedi dernier d’une tumeur "suspecte" au côlon.

Neymar sur tous les fronts. L’attaquant du PSG a été le grand artisan de la victoire du Brésil aux dépens du Pérou (2-1), jeudi à Recife lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Auteur d’un but et d’une passe décisive pour Everton Ribeiro, "Ney" a permis à son pays de consolider sa première place de la zone Amsud (8 matchs-8 victoires). Le Parisien a aussi fait parler de lui avec sa célébration, soulevant son maillot pour faire taire les critiques sur son poids et une surcharge pondérale supposée au retour de ses vacances.

"Tu es un guerrier !"

Mais "Ney", qui avec son 69e but en 113 capes est revenu à 8 buts du record de Pelé, ne pense pas qu’à ses petits abdos. Après la rencontre, il a tenu à adresser à message à la légende brésilienne. Le Roi Pelé, 80 ans, a été opéré samedi dernier d’une tumeur "suspecte" au côlon. "Pelé, j’espère que tu vas vite récupérer pour que tu puisses continuer à voir jouer le Brésil. Le monde entier est triste de te savoir à l’hôpital, pas seulement les Brésiliens. J’espère que tu en sortiras parce que je sais que tu es un guerrier ! Tiens bon", a déclaré le Parisien.

Un message qui devrait toucher le Brésilien. "Je récupère bien", a déclaré mercredi l'ancienne légende du football sur les réseaux sociaux. Le dernier bulletin médical de Pelé précisait lundi qu'il se portait bien et qu'il se trouvait dans une unité de soins intensifs après cette opération. L'hôpital a indiqué mercredi qu'il n'y avait pas de nouveauté, sans préciser si Pelé avait quitté cette unité de soins intensifs.

La tumeur a été découverte durant des examens de routine, avait expliqué lundi l'hôpital, où l’ancien joueur de Santos se trouve depuis le 31 août. La santé de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps s'est montrée fragile ces dernières années, avec plusieurs hospitalisations.