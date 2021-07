Bayern: Alphonso Davies gravement touché à une cheville

Alphonso Davies s’est blessé durant le rassemblement du Canada à l’occasion de la Gold Cup. Dans un communiqué publié lundi, le Bayern Munich indique que son latéral gauche de 20 ans a subi une déchirure ligamentaire à la cheville gauche.

Une bien mauvaise nouvelle pour le Canada, et encore davantage pour le Bayern Munich. Alors que sa sélection a battu la Martinique (4-1) pour son entrée dans la Gold Cup, il était déjà acté qu’Alphonso Davies ne prendrait pas part à la compétition. Le talentueux latéral de 20 ans s’était blessé à l’entraînement à la cheville gauche, vendredi dernier.

Si la sélection canadienne n’avait pas encore communiqué d’éléments quant à la blessure de son joueur, le Bayern Munich a livré des informations un peu plus précises ce lundi après-midi. Et elles ne sont pas rassurantes. Le club bavarois a indiqué devoir "se passer d’Alphonso Davies jusqu’à nouvel ordre", son latéral ayant subi "une déchirure du ligament latéral de la cheville gauche". Parfois utilisé en tant que latéral gauche au Bayern, Lucas Hernandez est également revenu blessé de l'Euro qu'il disputait avec l'équipe de France, et sera absent plusieurs semaines.

La durée de son indisponibilité par encore connue

Dans son communiqué, le récent champion d’Allemagne indique que Davies est déjà de retour à Munich pour entamer sa rééducation, et que sa blessure est traitée "de manière conservatrice", sans donner d’indication quant à la durée de son indisponibilité. Le Bayern débutera la défense de son titre en Bundesliga le 13 août prochain sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach.

L’ancien joueur de Vancouver Whitecaps avait pris part à 35 matches toutes compétitions confondues au cours de la saison 2020-21, pour 23 rencontres de Bundesliga ponctuées de 2 passes décisives et d’un but.