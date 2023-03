Bayern: la femme de Leroy Sané ne veut plus vivre à Munich, le joueur multiplie les allers-retours en Angleterre

Selon la presse allemande, Leroy Sané a été autorisé à se rendre en Angleterre par le Bayern afin de rendre visite à son épouse et leurs enfants, qui ne veulent plus vivre à Munich.

Leroy Sané ne vit pas la meilleure saison de sa carrière. L'ailier du Bayern, au club depuis 2020, ne compte que sept buts et quatre passes décisives en 23 matchs de Bundesliga. Non-convoqué avec l'Allemagne par Hansi Flick lors de la trêve internationale, le joueur de 27 ans ne s'est pas entraîné avec le club bavarois la semaine dernière. S'il n'est pas blessé, Sané a profité de l'occasion pour se rendre en Angleterre, afin de rendre visite à son épouse et leurs deux enfants, qui ne veulent plus vivre à Munich, rapporte Bild.

Un départ inéductable cet été ?

Pour passer plus de temps avec sa famille, l'ailier allemand fait donc souvent la navette entre Munich, Londres et Manchester. Une situation qui pourrait rapidement devenir insoutenable pour l'ancien Citizen, sous contrat jusqu'en 2025 avec les champions d'Allemagne. En panne sèche (trois buts et une passe décisive) depuis le retour de la Coupe du monde - où il n'a pas pu empêcher l'élimination de la Mannschaft dès le premier tour - Leroy Sané pourrait aller voir ailleurs cet été.

L'arrivée de Thomas Tuchel au poste d'entraîneur peut-elle rebattre les cartes ? L'ancien entraîneur de Chelsea et du PSG a pris la succession de Julian Nagelsmann ce vendredi et va disputer son premier match lors du Klassiker contre le Borussia Dortmund, le 1er avril. Les Bavarois voudront également briller en Ligue des champions, où ils retrouveront Manchester City en quart de finale.