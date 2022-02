Bayern: la punchline improbable de Müller sur Haaland

Ayant de grandes chances de quitter le Borussia Dortmund à l’issue de la saison, Erling Haaland pourrait être une cible pour le Bayern Munich, surtout si un départ de Robert Lewandowski devait avoir lieu. Interrogé par Bild sur une possible association avec le Norvégien, Thomas Müller a répondu d’une manière assez particulière.

Thomas Müller fait partie de ces joueurs qui laissent une grande trace dans leur club formateur. Présent au Bayern Munich depuis le début de sa arrière, l’ailier a connu de nombreux titres avec les Bavarois.

Auteur d’une énième bonne saison avec le leader de la Bundesliga, l’Allemand s’éclate avec Robert Lewandowski, Leroy Sané ou encore Kingsley Coman sur le front de l’attaque. Alors que l’avenir du goleador polonais est incertain puisqu’il tarde à prolonger, Müller pourrait connaître un nouveau compère en attaque avec Erling Haaland. Interrogé par Bild sur la possibilité de servir des buts au Norvégien dans un futur plus ou moins proche, le joueur de 32 ans a préféré ironiser: "Je préfère nourrir mes chevaux et mes lapins." Une punchline à prendre évidemment avec second degré et beaucoup d'humour.

Plus tard, l’élément offensif confie qu’il ne voit pas Lewandowski partir à la fin de la saison: "Ce serait surprenant, si l’on considère à quel point tout va bien pour tout le monde. Mais dans le football, tout est possible."

"Ce qui m’attire le plus, ce sont les succès sportifs"

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Müller a par ailleurs accepté d’en dire plus sur les discussions ou non avec ses dirigeants pour une prolongation: "Personne ne m’a encore approché au club. Il faut voir ce que l’avenir nous réserve." Concernant un potentiel départ à l’étranger, l'Allemand ne ferme aucune porte: "Ce qui m’attire le plus, ce sont les succès sportifs."

Si une extension de contrat n’est toujours pas au programme d’ici quelques mois, le cas de l'ailier pourrait vite intéresser des formations prestigieuses, capables de lui offrir un projet attractif.