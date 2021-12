Bayern: Müller chambre encore le Barça après la gifle en Ligue des champions (et supprime son message)

Après la nouvelle victoire du Bayern face au Barça en Ligue des Champions mercredi soir (3-0), Thomas Müller a encore une fois chambré les Catalans sur Twitter, avant de retirer son message.

Thomas Müller en remet une couche. Après avoir critiqué "le manque d'intensité" du FC Barcelone lors de la rencontre de Ligue des Champions, remportée ce mercredi par le Bayern Munich (3-0), l'international allemand a une nouvelle fois chambré les Catalans sur Twitter. "J'adore jouer contre le Barça" a écrit malicieusement le milieu de terrain bavarois, en postant quelques photos de ses exploits contre les Blaugranas. Avant... de supprimer son message ce vendredi matin.

Thomas Müller sur Twitter © Capture d'écran Twitter

Le Barça, l'une de ses proies favorites

Auteur de l'ouverture du score à l'Allianz Arena mercredi, l'Allemand a inscrit son 8e but en sept matchs face aux Catalans et a distribué deux passes décisives. Thomas Müller avait également joué un rôle important lors des deux dernières victoires marquantes du Bayern. Lors du match aller au Camp Nou, il avait ouvert le score d'une frappe lointaine, pour un succès 3-0 de son équipe. Il y a seize mois, lors du revers historique du Barça en quart de finale du Final 8 à Lisbonne (2-8), le numéro 25 avait signé un doublé et avait été élu homme du match par l'UEFA.

Le FC Barcelone n'est pas la première équipe à se faire chambrer par Thomas Müller. En mars dernier, l'international allemand avait adressé un message au PSG après le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Dans une vidéo, il avait simplement dit "Au revoir" aux Parisiens, ce qui n'avait pas empêché les coéquipiers de Kylian Mbappé d'éliminer les Bavarois, vainqueur de la C1 en 2020, avant de se faire sortir par Manchester City aux portes de la finale.