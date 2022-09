Bayern: le gros coup de gueule de Thomas Müller avant le choc face au Barça

Le Bayern Munich n’a pas préparé de la meilleure des manières le match de mardi en Ligue des champions face au FC Barcelone. En Bundesliga, les Bavarois ont concédé le match 2-2 contre Stuttgart ce samedi. Un scénario ayant provoqué la colère de Thomas Müller au micro de Sky Germany.

Mais qu’arrive-t-il au Bayern Munich?Les hommes de Julian Nagelsmann connaissent une certaine méforme avec déjà trois matchs nuls en Bundesliga. Face à Stuttgart ce samedi, les coéquipiers de Mathys Tel ont connu un cruel scénario en se faisant égaliser dans les dernières minutes à 2-2.

Pas la meilleure des façons de préparer le match de Ligue des champions contre le FC Barcelone mardi, pour la deuxième journée de la phase de poules. Cadre de l’équipe, Thomas Müller a poussé un gros coup de gueule au micro de Sky Germany, dézinguant la performance du jour: "Pour la première fois de la saison, je suis en colère, et en colère contre nous-même."

"Nous devons nous prendre en main"

L’Allemand a notamment pointé du doigt l’attitude laxiste de ses coéquipiers: "Nous devons comprendre que si nous voulons gagner chaque match, et que le score n’est que de 2 à 1, alors il faut aller au bout des dix dernières minutes. Match phare de la semaine ou pas." Une manière d’avouer que certains ont peut-être un peu levé le pied en prévision de la Coupe d’Europe.

Toujours leader du championnat en attendant le match de Fribourg, le géant allemand devra montrer durant les prochaines semaines qu’il est toujours le rouleau-compresseur de la Bundesliga. C’est en tout cas ce qu’attend Müller: "Si nous voulons arriver le plus vite possible en tête du classement, et c’est notre ambition, nous devons nous prendre en main. Chacun d’entre nous." L’Allemand et ses coéquipiers seront attendus au tournant face à Augsburg le 17 septembre.