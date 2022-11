PSG-Bayern: pourquoi ce n'est "pas le pire tirage" pour Paris, selon Mathieu Bodmer

Mathieu Bodmer a réagi ce lundi au tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Le consultant RMC Sport pense que le club francilien est armé pour gêner la formation allemande.

Comme on se retrouve... Pour la troisième fois en quatre saisons, le Paris Saint-Germain va croiser le Bayern Munich sur sa route en Ligue des champions. Après la finale perdue en 2020 et le quart victorieux en 2021, le club francilien défiera la formation bavaroise lors des huitièmes de finale européens début 2023. Auteur d'un sans-faute avec six victoires en six rencontres en C1, le Bayern a de quoi faire peur, et pourtant Mathieu Bodmer garde de l'espoir pour les protégés de Christophe Galtier.

"Je ne suis pas sûr que le PSG soit favori. Par contre je ne suis pas sûr que cela soit le pire tirage. Parce que le Bayern c’est une équipe qui joue, c’est une équipe qui va donner des espaces, a estimé l’ancien milieu dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. On sait que le PSG adore jouer comme cela en transition et en attaque rapide. Surtout cette année avec des joueurs qui courent un peu plus que la saison dernière."

"Ils défendent avec encore moins de personnes"

Thomas Muller a fait preuve de modestie après l'annonce de cette grosse affiche en Ligue des champions. L'attaquant allemand se souvient peut-être de la qualification des Parisiens pour le dernier carré en 2021. Offensivement, Paris avait fait preuve d'une belle efficacité et Mathieu Bodmer a jugé que les Bavarois n'avaient toujours pas corrigé leurs problèmes derrière.



"Ils les avaient éliminés il y a deux ans, ils avaient déjà fait des tops matchs. On avait vu les lacunes défensives du Bayern à trop s’ouvrir, a enchaîné le directeur sportif du Havre. Et cette année, offensivement c’est le Bayern donc c’est trois ou quatre buts à chaque match et cela ne change pas. Mais ils défendent avec encore moins de personnes que d’habitude. Est-ce que cela sera pareil contre le PSG? Ils vont peut-être changer un peu leur fusil d’épaule mais je n’en suis pas convaincu car les Allemands ont toujours une grande confiance en eux. Moi je ne suis pas sûr que cela soit le pire tirage. Cela va être un match ouvert."

Galtier va devoir gérer l'après-Mondial

Lionel Messi et Neymar réalisent tous les deux un excellent début de saison avec le PSG. Mais l'Argentin et le Brésilien ne sont pas assurés de garder ce niveau après la Coupe du monde au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre), l'objectif affiché de leur fin de carrière. Kylian Mbappé, lui, tentera de signer un fabuleux doublé avec les Bleus. Le retour de Doha risque d'avoir des conséquences sur la suite de la campagne 2022-2023.

"Il va falloir que le PSG soit très bon, défensivement surtout. Et offensivement, il faut attendre le Mondial. Il faut voir ce qu’il se passe au Mondial, voir comment les garçons vont revenir, les trois de devant, a encore analysé Mathieu Bodmer. Voir qui va gagner cette Coupe du monde et les problèmes d’ego qu’il y aura après. Selon moi, cela va être cela le plus important à gérer. Mais sur le papier ce n’est pas le pire tirage."

Bodmer préfère le Bayern à Manchester City et au Real

Paris est tombé sur l'un des favoris de cette Ligue des champions en héritant du Bayern. Mais selon Mathieu Bodmer, le profil de l'équipe bavaroise correspond mieux au PSG que deux autres ogres à éviter: les Skyblues de Pep Guardiola et l'équipe merengue de Carlo Ancelotti.

"Pour moi, c’est plus compliqué de jouer le Real Madrid ou Manchester City que le Bayern qui va ouvrir le jeu, qui joue tout le temps pour attaquer, a conclu le consultant RMC Sport. Madrid c’est une super machine aussi. […] Le Bayern te laisse beaucoup et prend des buts. C’est leur jeu qui est fait comme cela."