Bayern Munich: les stats épatantes de Choupo-Moting, encore buteur en Bundesliga

De nouveau buteur lors de la démonstration du Bayern Munich face à Mayence (6-2) ce samedi lors de la 12e journée de Bundesliga, Eric Choupo-Moting reste sur une incroyable série de cinq matchs consécutifs avec au moins un but.

Dans l'ombre de Robert Lewandowski la saison dernière, Eric Choupo-Moting retrouve la lumière depuis le départ du Polonais au FC Barcelone. Titulaire en pointe pour la quatrième fois consécutive, l'ancien Parisien a conclu le nouveau festival offensif du Bayern Munich sur sa pelouse face à Mayence (6-2) ce samedi après-midi, en reprenant un centre de Kingsley Coman dans les dernières minutes. Il s'agit de son sixième but lors des cinq derniers matchs, le Camerounais ayant trouvé la faille contre Fribourg, Ausbourg (doublé), Hoffenheim et le Barça en Ligue des champions.

Les Bavarois, toujours privés de leur capitaine et gardien Manuel Neuer (blessé à l'épaule), s'installent provisoirement en tête du championnat d'Allemagne, avant le match de l'Union Berlin, dimanche.

Mathys Tel également buteur

Les Munichois qui ont enchaîné une quatrième victoire sur les cinq derniers matches de Bundesliga, comptent 25 points après 12 journées, soit deux de plus que l'Union Berlin (23) qui reçoit le Borussia Mönchengladbach dimanche (15h30). Les joueurs de Julian Nagelsmann ont survolé la première période grâce à Sadio Mané, passeur décisif pour Serge Gnabry (5e, 1-0) et buteur (43e, 3-0), et Jamal Musiala (2-0, 28e). Le but de Silvan Widmer dans le temps additionnel de la première période a relancé un semblant de suspense. Deux buts où Choupo-Moting est impliqué.



En seconde période, Leon Goretzka qui a redonné trois buts d'avance juste avant l'heure de jeu (4-1), alors que dans les dix dernières minutes le jeune Français Mathys Tel (17 ans) a inscrit son deuxième but de la saison (5-1) en sortant du banc.