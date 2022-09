Bundesliga: comment Mathys Tel a déjà conquis le Bayern Munich

Mathys Tel, 17 ans à peine, a permis au Bayern Munich de prendre l'avantage contre Stuttgart samedi. Et si la rencontre s'est finalement soldée par un match nul (2-2), la performance historique du jeune prodige a retenu l'attention en Bavière. Ses coéquipiers et son entraîneur sont déjà sous le charme.

Au menu samedi, pour le Bayern Munich, c’était soupe à la grimace. Le club bavarois a enchaîné un troisième match nul d’affilée en championnat, contre Stuttgart (2-2), le deuxième à domicile en Bundesliga. Une mauvaise série heureusement entrecoupée de francs succès en Coupe d’Allemagne (5-0 contre le Viktoria Cologne) et enLigue des champions (2-0 face à l’Inter). Pas de quoi décrisper joueurs et dirigeants cependant, à trois jours de la réception d’un Barça qui carbure dans le sillage de Robert "Lewangoalsky". Le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic a tout de même trouvé un lot de consolation avec la prestation du jeune prodige Mathys Tel, pour lequel il a beaucoup œuvré cet afin de l’enrôler. Pour sa première titularisation avec le Bayern Munich, l’ancien Rennais est devenu à 17 ans et 136 jours le plus jeune buteur de l’histoire du club dans le championnat allemand.

Un énorme potentiel à exploiter

"Quelle entrée en matière !", s'est réjoui Salihamidzic. "Je suis très heureux de faire partie de l’histoire du club et d’être un buteur de ce club mythique", a réagi l’intéressé, que l’on surnomme déjà "Mats" au Bayern, pour ne pas le confondre avec Matthijs de Ligt. Le recrutement à ce prix (20 millions d’euros) d’un joueur aussi jeune, avec si peu de références au plus haut niveau (seulement 10 matches en professionnel la saison dernière avec le Stade Rennais), était un pari audacieux de la part du "Rekordmeister". "J'ai la vision qu'il marquera un jour 40 buts", prophétisait toutefois l’entraîneur Julian Nagelsmann, sûr de son fait, avant d’ajouter en souriant: "Mais s'il marque dix buts cette saison, nous serons très heureux." La saison vient à peine de commencer, et il en compte déjà deux, alors qu’il n’avait jamais marqué avec le Stade Rennais. Or, depuis qu’il est arrivé, Mathys Tel enchaîne les records de précocité.

Une confiance débordante

Dix jours plus tôt en Coupe d’Allemagne, Tel était devenu le plus jeune buteur du Bayern dans la compétition en doublant la mise pour le Bayern d'une superbe frappe enroulée. Titularisé pour la première fois de sa jeune carrière avec le club allemand, après deux apparitions en championnat, contre Francfort (6-1) et Wolfsburg (2-0), Tel avait déjà laissé entrevoir un grand potentiel, qu’il s’agissait de mettre à l’épreuve face à une équipe d’un tout autre calibre en championnat. Mission accomplie face à Stuttgart. "J'ai été impressionné de voir à quel point il avait confiance en lui", a confié le revenant Leon Goretzka, dont c’était la première titularisation depuis son opération au genou. L’imposant milieu de terrain n’a pas tari d’éloges sur son jeune coéquipier, de dix ans son cadet: "Pour un garçon aussi jeune, qui débute un match pour la première fois avec le Bayern, cela ne va pas de soi. Il a fait de bons débuts."

"Si jamais il en fait trop, ses coéquipiers le ramènent très vite à la raison"

Dès ses premières séances d'entraînement, Tel a montré beaucoup d’envie et surpris tout le monde, impressionnant la plupart de ses coéquipiers dont Matthijs de Ligt, rapidement émerveillé par le talent et la personnalité du gamin: "Vous pouvez voir qu'il a un énorme talent, qu'il a une bonne technique, qu'il est rapide et impitoyable devant le but", relatait le Néerlandais dans la presse allemande. Mathys Tel a surtout fait forte impression auprès de son entraîneur Julian Nagelsmann, qui apprécie son audace: "Ce qui me plaît chez Mathys, c'est qu'il n'a peur de rien, a analysé le coach allemand. Il est en confiance, il aime provoquer ses adversaires directs dans les un contre un, et si jamais il en fait trop à l'entraînement, ses coéquipiers le ramènent très vite à la raison." S’il doit encore canaliser sa fougue et dispose d'une certaine marge de progression, Mathys Tel possède toutes les capacités requises pour s'imposer au plus haut niveau. "S'il continue à saisir sa chance et à exploiter son énorme potentiel, il aura un grand avenir", assure d’ailleurs Hasan Salihamidzic.