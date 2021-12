Bayern: Müller fait part de sa "motivation" pour le Ballon d’or sur Linkedin

Thomas Müller, attaquant du Bayern Munich, a publié un long message sur Linkedin, réseau plutôt réservé au monde de l’entreprise, pour faire part de sa "motivation" après le verdict du Ballon d’or, attribué à Lionel Messi.

Pas d’Instagram, de Twitter, de Tiktok, ni de Snapchat. Thomas Müller, attaquant du Bayern Munich, a partagé son ressenti sur l’attribution du Ballon d’or sur un réseau moins utilisé par les footballeurs: Linkedin, spécialisé dans le monde de l’entreprise. Il y utilise le fameux ton bienveillant pour faire part de sa déception de ne pas avoir vu son coéquipier, Robert Lewandowski, décrocher le graal.

Le poste de Thomas Müller sur Linkedin © Capture

"D'un point de vue bavarois, polonais mais aussi allemand, la remise du Ballon d'Or hier soir (lundi) était décidément une déception, a écrit l’international allemand. Pour certains même un peu plus. Même si je suis dans le métier depuis un peu plus longtemps et que je n'ai donc pas vraiment été surpris du résultat (c'était pareil avec Franck Ribéry en 2013), l'ensemble a formé ou renforcé une pensée en moi : nous avons de grands joueurs en Bundesliga et nous ne devons pas nous cacher. Cependant, d'autres succès internationaux sont nécessaires pour une reconnaissance mondiale."

"C'est aussi une énorme motivation pour moi de tout mettre dans la balance afin de ramener la Ligue des champions à Munich et de montrer au monde du football ce qui se passe, a-t-il ajouté. Et surtout, ce que le football allemand a à offrir. Nous avons la prochaine occasion de le faire mercredi prochain lors du match de Ligue des champions contre le FC Barcelone. On s'y attaque!"

Il n’a pas oublié d’ajouter un dernier message en demande d’avis aux membres de son réseau. "Bravo à Lionel pour avoir remporté le Ballon d'Or, même si je pense que Robert Lewandowski l'aurait mieux mérité cette fois. Qu'est-ce que vous en pensez?"