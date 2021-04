Bayern Munich: Flick va faire largement tourner en Bundesliga

Confronté à de nombreuses blessures à trois jours du quart de finale retour de la Ligue des champions face au PSG, le coach du Bayern Munich Hansi Flick a prévu de faire tourner contre l’Union Berlin ce samedi (15h30), en Bundesliga.

Contrairement au Paris Saint-Germain, dont la marge de manœuvre est beaucoup plus limitée en championnat, le Bayern Munich peut se permettre de faire tourner (le club bavarois compte sept points d’avance en Bundesliga), alors autant en profiter. C’est d’ailleurs ce que l’entraîneur, Hansi Flick, a prévu de faire ce samedi après-midi, face à l’Union Berlin (15h30), à trois jours d’affronter le PSG en quart de finale retour de la Ligue des champions. Outre les blessés, et ils sont très nombreux, Hansi Flick devrait en profiter pour laisser certains de ses cadres au repos, pour donner aussi leur chance à de jeunes joueurs en mal de temps de jeu.

Kouassi devrait avoir du temps de jeu

Neuf Bavarois seront absents ce week-end: outre Lucas Hernandez et Niklas Süle, ce dernier étant d’ores et déjà forfait pour le match au Parc des Princes, le Bayern Munich sera privé de Robert Lewandowski, Marc Roca, Corentin Tolisso, Douglas Costa, Serge Gnabry, Alphonso Davies et Leon Goretzka. Joshua Kimmich n’a pas participé à l’entraînement vendredi, se contentant d’un travail en salle pour récupérer, mais il est disponible et prêt à jouer. Sera-t-il pour autant titularisé ? Préservés à l’entraînement, Leroy Sané et Benjamin Pavard pourraient, à l’instar de leur collègue du milieu de terrain, ne pas débuter en prévision du choc face au PSG.

Bouna Sarr à droite, tout comme Tanguy Kouassi, sur le retour, devraient, par conséquent, obtenir du temps de jeu ce samedi après-midi. "C'est encore trop tôt pour le faire jouer 90 minutes, a expliqué Flick en conférence de presse, à propos du jeune joueur formé à Paris, longtemps blessé. Mais nous avons prévu qu'il entre en jeu et passe à l'étape suivante. C'est une personne formidable et je serais heureux s'il pouvait montrer ses qualités. Il est très fort de la tête et agressif dans le jeu. Il est très jeune et a un grand potentiel de développement."