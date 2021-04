Strasbourg-PSG: le groupe parisien sans Marquinhos ni Icardi

Le PSG compte huit absents de marque pour le déplacement à Strasbourg ce samedi (17h), pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Mauricio Pochettino a convoqué à nouveaux plusieurs joueurs du centre de formation.

Le groupe parisien pour le déplacement à Strasbourg est tombé. Et comme annoncé, le PSG va devoir jouer sans plusieurs de ses titulaires habituels. Buteur en première période mercredi face au Bayern Munich (3-2) mais sorti dans la foulée, Marquinhos est bien forfait en raison de sa lésion à l'adducteur droit.

La défense parisienne dénombre aussi les absences de Layvin Kurzawa, Abdou Diallo et Alessandro Florenzi. L'Italien est encore à l'isolement en raison de son test positif au coronavirus survenu à son retour du rasseblement avec sa sélection nationale, comme Marco Verratti qui ne sera pas non plus du voyage pour le déplacement en Alsace.

Pochettino appelle encore les Titis

En attaque, Mauricio Pochettino devra se passer de Neymar, suspendu après un carton rouge reçu lors de la défaite la semaine dernière face au LOSC. Mauro Icardi, blessé à la cuisse depuis la mi-mars, a repris l'entraînement collectif ces derniers jours mais est encore trop juste pour prétendre à jouer.

Comme face au Bayern Munich, Mauricio Pochettino a appelé plusieurs jeunes joueurs: à seulement 16 ans, le milieu Abdoulaye Kamara se retrouve encore convoqué avec le groupe professionnel. Le défenseur Timothée Pembélé ou les milieux Xavi Simons et Edouard Michut, déjà fréquemment avec les pros, en seront aussi. Ismael Gharbi ou Kenny Nagera renforceront eux le secteur offensif.