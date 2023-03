Bayern Munich: "Nous étions paresseux", Nagelsmann s'en prend à ses joueurs

L'entraîneur et le directeur sportif du Bayern Munich ont peu goûté l'attitude de leurs joueurs sur la pelouse de du Bayer Leverkusen (1-2) dimanche.

Décidément, la saison du Bayern n’est pas franchement linéaire. S’il a brillamment sorti le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, sans coup férir, le club allemand rencontre bien plus de difficultés à exprimer son football dans son championnat domestique. Après avoir ouvert le score par Joshua Kimmich, le décuple champion d’Allemagne a concédé deux penalties accordés par la VAR (55e, 73e) et transformés par Palacios, s’inclinant (1-2) logiquement sur la pelouse du Bayer Leverkusen dimanche . Le Bayern Munich a en plus cédé le fauteuil de leader, qu’il occupait depuis la 12e journée du championnat, au Borussia Dortmund.

Salihamidzic: "J'ai rarement vu aussi peu d'envie"

"A l'exception des dix dernières minutes, nous avons été la plus mauvaise équipe", a pesté l'entraîneur Julian Nagelsmann après la rencontre. "Aujourd'hui, nous étions paresseux. Défensivement et offensivement, certains joueurs avaient un ratio de zéro pour cent. Nous étions vraiment faibles dans notre propre présentation de jeu", a-t-il encore fulminé. Outre l’incapacité de son équipe à créer du danger, l'entraîneur n'a pas du tout apprécié le manque d’agressivité de ses joueurs. Un point qui a suscité la colère du directeur sportif Hasan Salihamidzic. "Ce n'est pas ce que représente le Bayern Munich. Nous avons manqué de tout. Nous nous sommes laissés déborder par une équipe qui jouait encore le jeudi", a tonné l’ancien latéral droit en zone mixte. "J’ai rarement vu aussi peu d’envie, si peu de mentalité, si peu de domination dans les duels", a-t-il ajouté.

Le Bayern Munich accuse un retard qu’il lui est encore possible de combler puisqu’il n’est devancé que d’une unité par le Borussia Dortmund, qu’il recevra en plus au retour de la trêve internationale pour un Klassiker plus que jamais décisif dans l’attribution du titre en Allemagne, à neuf journées du terme de la saison. "Nous devons absolument gagner ce match, sinon il nous sera difficile de gagner le championnat", a prévenu Nagelsmann. Mais le Bayern Munich vit dans un climat délétère et n’est plus tout à fait la machine à broyer ses adversaires craint un temps par l’Europe du football. La dernière fois qu’il a perdu le titre en Allemagne, c’était en 2011-2012. Le Borussia Dortmund de Jürgen Klopp avait été sacré au détriment du Bayern, deuxième.