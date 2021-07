Bayern Munich: Tolisso positif au Covid-19

Le Bayern Munich annonce ce mardi que son milieu de terrain, Corentin Tolisso, est positif au Covid-19. Le milieu international est actuellement à l’isolement en France.

Corentin Tolisso a vécu une saison compliquée où il a subi une blessure musculaire à la cuisse qui l’a tenu éloigné des terrains pendant de nombreuses semaines. Revenu à temps pour l’Euro 2021, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a été éliminé avec l’Equipe de finale en huitième de finale du championnat d’Europe par la Suisse.



Ce mardi, le club bavarois annonce que Tolisso est positif au Covid-19 et qu’il est actuellement à l’isolement en France. La saison dernière, il a pris part seulement à 16 rencontres de championnats à cause de différents pépins physiques. Depuis sa venue en Bavière en 2017, le champion du monde 2018, n’a pas été épargné par les blessures avec une rupture du ligament croisé du genou et une grave blessure à la cheville.

Tolisso, joueur citoyen de l’année

Le milieu de terrain du Bayern Munich a par ailleurs été désigné joueur citoyen de l’année pour son engagement auprès des familles avec un enfant en situation de handicap aux côtés de l’association "Handicap Tous Mobilisés" et par le biais de "Players For Society", qui soutient l’engagement des footballeurs.



"Ça me touche et je suis très content, avait-il confié dans une vidéo publiée par l’UNFP. Aujourd’hui, on vit tous une situation compliquée avec le confinement et le Covid. Certaines familles allaient se retrouver avec leur enfant en situation de handicap chez eux, sans bénéficier des soins nécessaires parce que leurs établissements étaient fermés. J’ai voulu les aider."