Embrouille Mané-Sané au Bayern: le conseiller de Mané donne sa version de l'embrouille et sous-entend du racisme

Invité de l'After Foot sur RMC samedi soir, Bacary Cissé, le conseiller de Sadio Mané, est revenu sur l'histoire contrariée du Sénégalais avec le Bayern Munich la saison dernière, émaillée d'une altercation importante avec son coéquipier Leroy Sané.

C'est un départ qui permet de délier des langues. Sadio Mané a quitté le Bayern Munich pour rejoindre Al-Nassr, en Arabie saoudite, et son conseiller Bacary Cissé en a profité, samedi soir dans l'After Foot, pour revenir sur l'aventure contrariée du Sénégalais en Bavière, notamment marquée par l'altercation avec son coéquipier Leroy Sané.

En avril dernier, dans les vestiaires après le quart de finale aller de Ligue des champions face à Manchester City, les deux joueurs en étaient aux mains et Mané aurait adressé un coup au visage de Sané. C'est l'histoire qui mènera au divorce entre le deuxième du dernier Ballon d'Or et le club bavarois, quelques mois plus tard. Mais Bacary Cissé assure que la vérité n'a pas éclaté à ce sujet et a livré sa version des faits.

"Tous ceux qui connaissent le football européen savent que Leroy Sané est un garçon très condescendant, a-t-il indiqué sur RMC. Alors que Sadio Mané n'a jamais créé de problèmes là où il est passé. Leroy Sané a franchi le rubicon. (...) 30 minutes après, Sané a envoyé un message à Sadio pour présenter ses excuses. Il avait compris qu'il avait merdé. Sadio a accepté ses excuses en lui disant 'J'espère que ça ne se reproduira plus parce que je suis très fier de ce que je suis.'"

"Si la couleur de peau de Sadio Mané a dérangé Leroy Sané, elle a aussi dérangé les dirigeants du Bayern Munich."

Mais d'après Bacary Cissé, plus tard, confronté aux dirigeants du Bayern Munich, "Leroy Sané a nié". Certaines informations ont fait état d'une altercation née d'insultes racistes de Sané envers Mané. Est-ce bien ce qu'il s'est passé ?

"Effectivement, confirme le conseiller du Sénégalais. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a de l'ingratitude de la part du Bayern. C'est plus que fou. Leroy Sané a nié ses propos. Le Bayern a ensuite sanctionné Sadio pour un match. Mais vu la gravité du problème, si Sadio avait tort, il aurait été sanctionné davantage." Il ajoute : "Si la couleur de peau de Sadio Mané a dérangé Leroy Sané, elle a aussi dérangé les dirigeants du Bayern Munich."

La presse avait également fait état d'une amende de 350 000 euros à l'encontre de Sadio Mané, niée par Bacary Cissé. "On n'a pas vu dans les bulletins de salaire où il y aurait eu une ponction de 500 000 euros (sic). C'était 50 000 euros." Mais pourquoi donc ne pas avoir parlé de tout ça plus tôt ? "A un moment donné, ce sera la parole de Sadio contre celle de Leroy Sané, souligne Cissé. On a décidé de gérer jusqu'à la fin de la saison."

Le conseiller du Sénégalais regrette aussi la position de Thomas Tuchel, selon lui tenu à suivre des choix de la direction. "Il a présenté ses excuses à Sadio parce qu'il lui avait promis qu'il jouerait dans son équipe, mais ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'il a eu des directives. La direction lui a dit de ne pas mettre Sadio. Elle lui a dit, au poste d'ailier gauche, c'est Gnabry puis Sadio." Au Bayern, rien ne se sera passé comme prévu pour Sadio Mané.