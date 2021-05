Bundesliga: Flick, Boateng, Alaba, Martinez... le Bayern a dit adieu à ses cadres

La dernière journée de Bundesliga était aussi celle des jubilés ce samedi. D'abord au Bayern Munich où Jérôme Boateng, David Alaba et Javi Martinez ont disputé leur dernier match. Les frères jumeaux, Lars et Sven Bender et Sami Khedira raccrochent quant à eux les crampons.

Une dernière journée au goût de jubilé ce samedi, pour le bal de clôture de la saison de Bundesliga. Déjà assuré d’un neuvième sacre consécutif, le Bayern Munich voulait offrir une sortie par la grande porte à ses transfuges qui quitteront le club cet été.

Hansi Flick dirigeait sa dernière rencontre sur le banc bavarois alors que son départ est acté depuis maintenant plusieurs semaines. Le technicien de 56 ans voulait finir sur une bonne note avant d’étudier les différentes propositions dont il dispose pour son avenir, lui qui est annoncé avec insistance vers la sélection allemande en vue de la succession de Joachim Löw mais aussi comme un candidat au banc du FC Barcelone l’an prochain.

"Je suis extrêmement fier de la façon dont ma période (sur le banc du Bayern) s'est déroulée. Nous avons vécu des moments intenses et fous. C'était un moment très agréable pour moi. Je suis très détendu, le voyage qui a commencé il y a presque deux ans est terminé", a-t-il confié après la rencontre.

Chose promise, chose due. Comme il l’avait annoncé en conférence de presse vendredi, l’entraîneur du Bayern avait aligné Jérôme Boateng et David Alaba dans son onze de départ, Javi Martinez démarrant sur le banc. En amont du coup d’envoi de la rencontre, les trois hommes ont pris la pose ensemble, accompagnés de Hans-Dieter Flick.

Et le Bayern a déroulé pour sa dernière de la saison à l’Allianz Arena, rentrant aux vestiaires sur le score de 4-0 (5-2 score final). Le moment de faire ses adieux a sonné à l’heure de jeu pour Jérôme Boateng. L’Allemand a fondu en larmes, quittant la pelouse sous les applaudissements de ses coéquipiers, remplacé par Javi Martinez.

Quelques minutes plus tard, David Alaba l’a suivi, laissant sa place à Corentin Tolisso. L’Autrichien quitte le Bayern Munich libre. Arrivé en Bavière depuis 2009, le numéro 27 bavarois est annoncé au Real Madrid la saison prochaine. Une dernière heureuse, placée sous le signe de la céremonie du titre.

Une pléiade d’adieux

L’odeur de la fin ne s'est pas faite sentir que sur la pelouse du Bayern. Alors qu’il a communiqué sa décision de prendre sa retraite, Sami Khedira disputait son dernier match de sa carrière avec le Hertha Berlin. Le champion du monde 2014 a aussi eu le droit à une haie d’honneur de la part de ses coéquipiers pour sa dernière, après avoir fait les beaux jours du Real Madrid et de la Juventus.

La rencontre entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen a aussi eu son lot d’émotions. Le duo iconique du Bayer 04, les jumeaux, Lars et Sven Bender, disputaient aussi leur dernière. Usés par les pépins physiques, les deux frères avaient annoncé qu’ils se retireraient du football à l’issue de la saison. Et pour ses dernières minutes sur le terrain, Lars Bender s'est vu offrir le penalty par ses coéquipiers et par... Roman Burki.

Une autre figure emblématique de la Bundesliga a aussi fait ses adieux: Łukasz Piszczek. Le Polonais de 35 ans quitte aussi le Borussia Dortmund après onze ans passés au club.