Bundesliga: Klopp "un peu nerveux" pour le match du titre de Dortmund

Dernier entraîneur champion d'Allemagne avec Dortmund en 2012, Jürgen Klopp a reconnu vendredi être "un peu nerveux" avant le match pour le titre du Borussia samedi après-midi (15h30) contre Mayence, lors de la dernière journée de Bundesliga.

Un supporter de choix pour le BVB. "Je suis un peu nerveux pour être honnête. Dans ce cas, je serai content si Dortmund s'impose contre Mayence, pour une fois. Pas de problème", a expliqué le Jürgen Klopp, qui a commencé sa carrière d'entraîneur à Mayence (2001-2008), avant de passer au Borussia (2008-2015), puis de rejoindre Liverpool à l'automne 2015.

"Ce n'est pas marrant si la même équipe remporte à chaque fois le championnat"

Interrogé pour savoir s'il suivait la lutte pour le titre de champion d'Allemagne entre le Borussia Dortmund (70 points) et le Bayern (68 points), l'entraîneur des Reds a répondu: "Bien sûr, je ne suis pas mort, je suis vivant". Lors de la dernière journée, Dortmund doit s'imposer à domicile contre Mayence pour assurer un premier titre depuis 2012 et mettre fin à la série de dix sacres consécutifs du Bayern depuis 2013.



"Ça fait assez longtemps. Je peux m'imaginer que le Bayern le voit différemment, mais ce n'est pas marrant si la même équipe remporte à chaque fois le championnat. Et on sait que le Bayern va contre-attaquer la saison prochaine, de toutes façons", a ajouté Klopp. Le verdict de cette fin de saison irrespirable sera connu ce samedi, à partir de 15h30.