Bundesliga: l'arbitre de Gladbach-Bayern se défend après l'expulsion d'Upamecano et les critiques de Nagelsmann

Arbitre du sulfureux Borussia Mönchengladbach-Bayern Munich samedi (3-2), Tobias Welz est revenu sur sa décision d'expulser Dayot Upamecano et le comportement de Julian Nagelsmann, qui a piqué une grosse colère après les choix du corps arbitral.

La défaite du Bayern contre Mönchengladbach (3-2) et surtout les choix de l'arbitre Tobias Welz ne sont pas du tout passés pour Julian Nagelsmann, qui a complètement craqué dans les couloirs du Borussia Park samedi. Frustré par le scénario du match, notamment l'expulsion de Dayot Upamecano dès la 8e minute, l'entraîneur bavarois a pété les plombs en zone mixte.

"Il se fout de ma gueule ou quoi?!", a-t-il crié, selon les journalistes présents sur place. Il a ensuite frappé à la porte de l'arbitre, et a passé environ une minute en sa compagnie pour obtenir des explications avant de le quitter, tout aussi furieux: "Mon dieu, mon dieu, mais quelle bande de mollassons!" Au micro de Sky Sports, l'ancien coach de Leipzig a de nouveau dit tout ce qu'il pensait de l'arbitrage. "Personne ne peut me faire croire que cela vaut une expulsion. C’est une décision merdique."

"Aucune insulte n'a été prononcée"

Au lendemain de la rencontre, Tobias Welz a défendu ses décisions, notamment celle de renvoyer rapidement Upamecano aux vestiaires. "Le joueur de Gladbach (Alassane Pléa) se place devant le joueur du Bayern juste avant la surface de réparation. Il y a un contact et il est déséquilibré, bien qu'il essaie de continuer à courir. L'attaquant veut marquer le but. Il se dirige seul vers le gardien. Pourquoi devrait-il se jeter ?, a confié l'arbitre sur Sport 1, des propos relayés par Kicker. Je me suis bien sûr mis d'accord avec le VAR. Il n'aurait pas pu me fournir d'autres images."

Tobias Welz s'est rapidement exprimé sur le comportement de Julian Nagelsmann, qui lui a rendu visite après la partie. "La discussion était émotionnelle mais aucune insulte n'a été prononcée. Ce qui se passe dans les vestiaires reste dans les vestiaires. La prochaine fois, nous nous rencontrerons normalement, nous nous serrerons la main et nous parlerons d'égal à égal."

Quelques heures après la sortie de route de Julian Nagelmann, la Fédération allemande a annoncé l'ouverture d'une enquête. "Dans un premier temps, Julian Nagelsmann sera contacté par la commission de contrôle au début de la semaine prochaine et sera invité à prendre position sur le prétendu incident. Une fois la prise de position reçue et évaluée, le comité décidera de la suite de la procédure."