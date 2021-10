Bundesliga: première défaite de la saison pour le Bayern Munich

Le Bayern Munich s'est incliné pour la première fois de la saison ce dimanche, à domicile, face à l'Eintracht Francfort (1-2), malgré une nette domination. Les Bavarois n'ont plus de marge en tête de Bundesliga.

Le Bayern se retrouve à terre. Après neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues, le club bavarois a mordu la poussière dimanche à domicile en Bundesliga, battu 2-1 par l'Eintracht Francfort. Première défaite de Julian Nagelsmann depuis sa prise de fonction cet été.

Si Goretzka avait inscrit le premier but sur une passe de Lewandowski (29e), muet ce dimanche, Hinteregger a répliqué quelques instants plus tard d'une tête sur corner (32e). Juste avant la pause, Gnabry avait l'occasion de remettre son équipe en tête mais il a trouvé le poteau, seul devant le but vide (44e).

11 tirs cadrés à 3

En fin de rencontre, une frappe sèche de Kostic sur le côté droit a fusillé Neuer et infligé au Bayern Munich son premier revers de la saison, toutes compétitions confondues, quatre jours après une nouvelle victoire écrasante en Ligue des champions, face au Dynamo Kiev (5-0). Pourtant, les hommes de Nagelsmann avaient outrageusement dominé cette rencontre, avec 11 tirs cadrés sur le but de Trapp contre 3 pour l'Eintracht. Hernandez et Upamecano ont disputé tout le match en charnière centrale.



Malgré cet accident de parcours, le champion en titre restera sans doute en tête du championnat dimanche soir après cette 7e journée, dans l'attente du résultat du Bayer Leverkusen, qui accueillera justement le Bayern après la trêve. Mais le Borussia Dortmund et Fribourg ne sont plus qu'à un point.