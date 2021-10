Bayern: Lewandowski est le meilleur n°9 du monde selon Trezeguet

Interrogé cette semaine par la Gazzetta dello Sport, David Trezeguet a estimé que Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern Munich, est le meilleur n°9 actuellement. L'ancien buteur de la Juventus promet aussi un bel avenir à Erling Haaland.

Avec plus de 300 buts inscrits en carrière, David Trezeguet a marqué toute une génération pour ses qualités de finisseur. Interrogé cette semaine par la Gazzetta dello Sport pour analyser la Juventus, où il reste un grand nom, respecté, le Français a eu l'occasion aussi de donner son avis sur plusieurs attaquants actuels.

"Quel est le 9 le plus fort? Je dis Lewandowski. Il a tout, il est rapide quand ça compte, il utilise le pied gauche et le droit, il a un très haut niveau pour le contrôle de balle", a estimé David Trezeguet à propos de l'attaquant polonais du Bayern Munich, qui a marqué 48 buts la saison dernière en 40 matchs disputés. Et qui est reparti sur de hauts standards cette saison, avec déjà 13 buts en 9 rencontres.

"Haaland est le prototype de ce que les 9 seront ou voudront devenir"

"Mais pour l'avenir, je pense que Haaland est le modèle générationnel, le prototype de ce qu'ils seront ou de ce que les 9 voudront devenir lors de la prochaine décennie, a complété David Trezeguet, reconnaissant le talent du Norvégien du Borussia Dortmund. Grand, fort, il marque, avec de l'autocritique, complet. Unique."

David Trezeguet a fait l'éloge aussi de Federico Chiesa, élu homme du match ce mercredi lors de la victoire de la Juventus (1-0) face à Chelsea, en Ligue des champions. "Ce n'est pas un attaquant de pointe, c'est sûr. Il aime l'espace et commencer ses actions par les côtés, il ne sera jamais un Osimhen, a analysé Trezeguet. Pour moi, c'est un ailier ou un deuxième attaquant. Avec lui ou sans lui, tout change: c'est une autre équipe. Il aime jouer. En le regardant, je comprends qu'il aime le contexte de la Juve: même quand il se trompe, il donne l'impression de s'amuser. C'est la chose la plus importante."

S'il a un faible pour Marco Verratti, David Trezeguet a estimé que Federico Chiesa est actuellement l'Italien le plus "fort", tout en saluant le travail de Roberto Mancini, qui a amené les siens au sacre lors du dernier Euro.