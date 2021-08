Bundesliga: première victoire pour le Bayern, qui s'est fait peur dans un match fou

Accroché par le Borussia Mönchengladbach la semaine passée en ouverture de la saison (1-1), le Bayern Munich a encore eu du mal face à Cologne ce dimanche, en clôture de la deuxième journée de Bundesliga. Mais il s'est imposé a terme d'une seconde période à rebondissements (3-2).

Première victoire dans la douleur pour le Bayern Munich version 2021-2022. Après une première période sans relief, les Bavarois ont passé la seconde dans le deuxième acte contre Cologne, pour rapidement mener de deux buts avant de se faire peur. Robert Lewandowski a ainsi inscrit sa quatrième réalisation de la saison, déjà, en trois rencontres, après un superbe travail en solitaire de Musiala (50e), qui prenait la place de Kingsley Coman, touché cette semaine face au Borussia Dortmund en Supercoupe d’Allemagne (3-1).

Le Polonais marquait à cette occasion pour sa douzième saison de suite en Bundesliga, un total seulement dépassé par Gerd Müller, décédé il y a quelques jours, qui a d'ailleurs reçu un hommage de l'Allianz Arena avant le coup d'envoi.

Cologne revient de 0-2 à 2-2 en deux minutes

Serge Gnabry a rapidement permis aux Bavarois de faire le break, à la réception d’un centre de Müller au second poteau (59e). Mais à 2-0, le Bayern s’est relâché et moins d’une minute plus tard, le Français Anthony Modeste a relancé Cologne, de la tête (60e). Dans la foulée, Mark Uth a égalisé en taclant un centre de Ehizibue (62e). 2-2, les compteurs étaient remis à zéro.

Mais dans une seconde période décidément folle, Gnabry s’est offert un doublé, tout en beauté, d’une frappe puissante qui est venue trouer les gants de Horn (71e). Malgré une fin de match pas totalement maîtrisée et quelques frayeurs évitables, le champion en titre a conservé son but d’avance. Même si Lewandowski a encore eu deux belles opportunités de faire gonfler ses statistiques et assurer une victoire sereine à son équipe.

Prochain rendez-vous dès mercredi pour les Bavarois, pour le premier tour de la Coupe d’Allemagne face au Bremer SV, club de cinquième division, avant d’accueillir le Herta Berlin. Une semaine qui pourrait permettre aux hommes de Nagelsmann de convaincre enfin, une semaine après un premier match décevant face à Möenchengladbach (1-1).