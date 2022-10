"Ce sera toujours un honneur de faire partie de Robbery", le message touchant de Robben à Ribéry

L’ancien ailier néerlandais Arjen Robben a rendu hommage à Franck Ribery, son ancien équipier au Bayern, après l’annonce de sa retraite vendredi, à l’âge de 39 ans.

Dix ans de buts, de titres, de gloire et… de chamailleries. De 2009, année de l’arrivée d’Arjen Robben au Bayern en provenance du Real Madrid, à 2019, année de leur départ de la Bavière, l’ailier néerlandais et Franck Ribéry ont fait la pluie et surtout le beau temps dans le club allemand. Des chiffres ? Pour Robben 144 buts et 101 passes décisives en 309 matchs officiels. Pour Ribéry, arrivé en 2007, deux avant son partenaire, 124 buts et 182 passes décisives en 425 apparitions. Des titres ? C'est simple, avec le Bayern, le duo surnommé "Robbery" a tout gagné.

L'énorme tifo du Bayern en l'honneur de Ribery et Robben en 2015 © AFP

Les deux ailiers ont aussi entretenu une relation complice faites de fous rires, de coups de crasse (la pizza broyée dans le réservoir d’essence de la voiture de Robben) et de coups tout court comme lors de leur bagarre après la demi-finale de la Ligue des champions face au Real en 2012. "Sur le coup, c’est vrai que j’avais pris cher, avait raconté Robben à France Football. Mais, aujourd’hui, quand j’y repense, j’en rigole. Les altercations arrivent dans n’importe quel club. Depuis, notre relation n’a cessé de s’améliorer. Finalement, c’était un mal pour un bien. Je voue à Franck une vraie reconnaissance. Plus le temps a passé, plus nous nous sommes rapprochés l’un de l’autre. Franchement, sans Franck, je ne sais pas à quoi aurait ressemblé cette décennie. Il a marqué de son empreinte l’histoire du club, c’est indiscutable. Peut-être pense-t-il la même chose de moi, je ne sais pas? Mais une chose est sûre: ensemble, nous avons réussi des performances."

"Tu peux vraiment être fier de tout ce que tu as réalisé"

Alors que le Français a annoncé sa retraite vendredi à 39 ans, celui qui a raccroché les crampons il y a un an lui a rendu un vibrant hommage sur son compte Instagram: "Merci pour tout mon ami, a écrit le Batave. Ce fut toujours un grand plaisir d’être avec toi sur et en dehors du terrain. Tu peux vraiment être fier de tout ce que tu as réalisé ! Ce fut et ce sera toujours un honneur de faire partie de Robbery. Maintenant profite du temps avec ta famille et à bientôt."