Des larmes et une ovation... Les images émouvantes des adieux de Franck Ribéry au football

Au lendemain de l'officialisation de la retraite de Franck Ribéry, l’attaquant français a été ovationné par le public de Salernitana avant le match de Serie A face à La Spezia, ce samedi. L'ex-Marseillais n'a pu retenir ses larmes.

Grand moment d'émotion ce samedi à l’Arechi. Le stade de Salernitana a célébré son néo-retraité, Franck Ribéry. Au lendemain de l’annonce de sa retraite à l’âge de 39 ans, l'international français (81 sélections) a fait ses adieux à ses fans à quelques minutes du coup d'envoi du match de la 11e journée du championnat italien face à La Spezia.

Les adieux de Franck Ribery aux fans de Salernitana © @SerieA

Ribéry en larmes

Sur des images diffusée par le compte de la Serie A, on voit l'ex-idole du Bayern Munich, très ému, entrer sur la pelouse sous l'ovation des tifosi. Chaudement applaudi par des fans dont certains sont venus avec un drapeau français, le Boulonnais a effectué un tour d'honneur au cours duquel il n'a pu retenir ses larmes. Il est resté plusieurs minutes sur la pelouse avant de recevoir un calin de la part de chacun de ses équipiers. "Quand je suis entré dans le vestiaire, j'ai été un peu ému car Ribéry était à côté de moi, a déclaré le milieu de terrain de Salernitana Ivan Radovanovic au micro de DAZN. Il a toujours été un exemple pour tout le monde."

L'ex-star de l'équipe de France et du Bayern Munich a été contraint de raccrocher en raison de douleurs récurrentes à un genou. Il n'avait plus joué depuis août en raison de ses douleurs. Il va rester au club de Campanie, dans l'encadrement technique aux côtés de l'entraîneur Davide Nicola. "A l'avenir, j'aimerais être entraîneur. J'aime être sur le terrain et être proche de l'équipe", a expliqué Franck Ribéry dans un entretien à la Gazzetta dello Sport samedi.