Coupe d'Allemagne: Dortmund et Haaland éliminés par St Pauli, un club de D2

Le Borussia Dortmund, tenant du titre, a été éliminé de la Coupe d'Allemagne en 8e de finale mardi par St Pauli (2-1), actuel leader de deuxième division, laissant une compétition orpheline de ses stars après la sortie du Bayern au tour précédent.

Überraschung. C'est comme cela qu'on dit "surprise", en allemand. Car le résultat de Dortmund ce mardi soir en est une. Tenant du titre de la Coupe d'Allemagne, le BVB a été sorti en 8e de finale par St Pauli (2-1), actuel leader de deuxième division, laissant une compétition orpheline de ses stars après la sortie du Bayern au tour précédent.

Du coup, Leipzig, finaliste malheureux la saison dernière, qui reçoit mercredi le Hansa Rostock (D2), se retrouve dans la peau du favori. Le RBL pourrait profiter de l'aubaine pour décrocher enfin le tout premier titre de sa jeune histoire.

Un CSC fatal de Witsel

Devant les 2.000 spectateurs de St Pauli, un club de Hambourg, qui ont fait du bruit comme 20.000, le Borussia, actuel 2e de Bundesliga, s'est fait piéger en première période.

Après un but encaissé dès la quatrième minute (1-0, Etienne Amenyido), les Jaune et Noir ont craqué une deuxième fois juste avant la pause, lorsqu'Axel Witsel a détourné dans ses propres filets un centre venu de la droite (2-0, 40e). A l'heure de jeu, un penalty de Haaland (2-1, 58e) n'a pas suffi à sauver Dortmund.

Cologne également sorti sur un drôle de tir au but

Autre surprise de la soirée, l'élimination de Cologne (D1) par le HSV (D2), l'autre équipe de Hambourg. Après un nul 1-1 après prolongation, Cologne a perdu aux tirs au but à la suite d'un incident assez rare: Florian Kainz, le dernier tireur de Cologne, a glissé au moment de sa frappe et a eu un double contact gauche-droit avec le ballon. L'arbitre a annulé le but et le HSV s'est imposé 4 tirs au but à 3.

Les deux clubs de Hambourg, rivaux héréditaires, ont rendez-vous vendredi en championnat de D2 dans un derby qui sent déjà la poudre.