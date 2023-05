Dortmund: Bellingham élu joueur de l'année en Bundesliga... avant un transfert cet été?

Jude Bellingham a été joueur de l'année en Bundesliga, malgré un titre perdu sur le fil par Dortmund. Le jeune milieu de terrain anglais de 19 ans a signé une très belle saison sous le maillot jaune, avant son possible départ d'Allemagne lors du mercato estival.

Après une très belle saison avec Dortmund, Jude Bellingham a été élu joueur de l'année de Bundesliga ce lundi. Un titre qui ne compense pas vraiment la perte de celui de son équipe au terme d'une dernière journée de championnat agonique. Le jeune Anglais de 19 ans, absent du finish en raison d'une blessure, devrait quitter le BVB cet été et être transféré pour une somme record.

Une saison complète

L'absence de Jude Bellingham lors des derniers matchs de Dortmund a prouvé que, malgré son très jeune âge, il était un élément clé de cette équipe, sans qui les hommes d'Edin Terzic n'ont pas fait mieux qu'un match nul 2-2 à domicile contre Mayence, synonyme de perte du titre.

Malgré la déception, c'est bien l'ancien de Birmingham qui a remporté le titre de MVP de la Bundesliga avec ses 8 buts et 5 passes décisives en 31 apparitions. Jude Bellingham s'est distingué comme un joueur complet: il figure dans le top 10 des sprints (861) et des courses à haute intensité (2 473). Il est également le meilleur coureur de l'équipe (322 kilomètres) et celui qui a réussi le plus de duel du championnat (482). Il est même devenu le plus jeune capitaine de l'histoire de Dortmund.

"Mes responsabilités au sein de l'équipe ont augmenté"

Mais c'est dans son impact offensif que Bellingham a le plus progressé. Seuls dix joueurs ont enregistré plus de tirs que ses 65, qui ont débouché sur huit buts, soit plus du double de son meilleur score en championnat et trois de plus que la saison dernière en première division.

"Chaque année ou semestre que j'ai passé au club, mes responsabilités au sein de l'équipe ont augmenté, a-t-il commenté au site de la Bundesliga après cette récompense individuelle. Mes coéquipiers, les entraîneurs et le personnel m'ont aidé à me développer. Je suis arrivé au club comme un garçon talentueux, mais j'ai ajouté des éléments à mon jeu qui m'ont permis de passer au niveau supérieur et je pense que c'est grâce à eux, principalement."

Vers un départ pour le Real Madrid?

En fin de contrat la saison prochaine, Jude Bellingham devrait quitter le BVB cet été pour rejoindre un top club européen. L'international anglais a d'ailleurs été aperçu saluant les supporters les larmes aux yeux après le match nul contre Mayence. La presse espagnole assure qu'il aurait déjà un accord avec le Real Madrid et qu'il pourrait rejoindre le club madrilène sitôt le championnat espagnol terminé.

Le club merengue devra débourser au moins 100 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune prodige, qui est aussi suivi par Manchester City. Liverpool s'est retiré de la course en raison des sommes demandées par Dortmund, préférant se concentrer sur la restructuration de son équipe. AS et Marca assurent que le Real Madrid fera une offre de 100 millions d'euros (plus 30 millions de bonus), auxquels il faut rajouter 20 millions de salaire annuel.