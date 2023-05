Mercato: le Real déjà tout proche d’un accord avec Dortmund pour Bellingham, un des gros coups de l'été

Selon Marca, le Real Madrid serait en passe de tomber d’accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert de Jude Bellingham lors du mercato estival. Le milieu de terrain de 19 ans, désireux de rallier Bernabeu, pourrait s’engager jusqu’en 2029.

Ce serait l’un des très gros coups du mercato estival. Et le Real Madrid s’en rapproche. Selon Marca, le club merengue serait en passe de conclure un accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert de Jude Bellingham. L’affaire pourrait être bouclée d’ici la fin du mois. Le milieu de terrain de 19 ans souhaiterait rallier Bernabeu, ce qui offrirait au Real une certaine sérénité dans les négociations. La Maison Blanche espérerait conclure l’affaire pour une somme comprise entre 100 et 120 millions d’euros, alors que Dortmund réclamait initialement 140 millions pour libérer son joyau, sous contrat jusqu’en 2025.

Formé à Birmingham, Jude Bellingham a rejoint le Borussia à l’été 2020 contre un chèque de 25 millions d’euros. Et l’international anglais (24 sélections, 1 but) est devenu au fil des saisons l’un des joueurs les plus prometteurs d’Europe à son poste. Cette saison, le surdoué des Three Lions a disputé 40 matchs avec Dortmund (toutes compétitions confondues), qui occupe la 2e place de Bundesliga à six journées de la fin (à 1 point du Bayern Munich). En inscrivant 11 buts et délivrant 7 passes décisives.

Manchester City et Liverpool se seraient retirés

Un rendement haut de gamme qui a attiré les plus grands clubs de la planète. Mais face à l’envie de Bellingham de rejoindre le Real Madrid, les autres prétendants se seraient retirés du dossier, à l’image de Manchester City et Liverpool, qui étaient prêts à débourser de grosses sommes pour le faire venir.

Comme pour convaincre Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga ces dernières années, le club merengue aurait présenté un projet sportif ambitieux à Jude Bellingham. Avec l’opportunité d’intégrer l’équipe la plus titrée de l’histoire du foot européen et de remporter la Ligue des champions.