Mercato: le Real Madrid a quasiment bouclé la signature de Bellingham

Jude Bellingham semble de plus en plus proche du Real Madrid. Selon les informations de Marca, un accord a été trouvé entre le Borussia Dortmund et le club merengue pour le transfert du jeune milieu anglais. Un chèque de 100 millions d’euros est évoqué.

Le gros coup de l’été pourrait être bouclé avant même le début du mercato. D’après Marca, le départ attendu de Jude Bellingham au Real Madrid se précise puisqu’au terme d’une visite des membres du club espagnol en Allemagne, un accord de principe aurait été trouvé avec le Borussia Dortmund, à deux ans de la fin de contrat de l’international anglais.

Un contrat jusqu'en 2029

Le transfert devrait s’élever à 100 millions d’euros, sans compter d’éventuels bonus liés aux performances du milieu de terrain ou à son nombre de matchs. Il pourrait ainsi grimper sur le podium des plus grosses arrivées de l’histoire du club, au coude-à-coude avec Eden Hazard et Gareth Bale et devant Cristiano Ronaldo.

Le coach merengue Carlo Ancelotti aurait par ailleurs été tenu au courant des bonnes avancées du dossier. Un contrat de six ans est évoqué par le média madrilène. Pour rappel, Manchester City et Liverpool avaient été un temps dans la course, mais semblent donc définitivement distancés.

Bellingham a encore un titre à aller chercher

Le journaliste Fabrizio Romano confirme la tendance et précise au passage qu’aucun autre joueur ne sera finalement présent dans le deal, finalisé la semaine prochaine, une fois que le BVB en aura terminé avec sa saison. Le club de la Ruhr a repris la tête de la Bundesliga le week-end dernier devant le Bayern Munich, à une journée du dénouement de la saison. Jude Bellingham pourrait donc faire ses adieux sur un titre de champion.