Dortmund: en traitement contre une tumeur, Sébastien Haller a donné des nouvelles via des photos

Actuellement en pleine chimiothérapie pour guérir d'une tumeur au niveau des testicules, Sébastien Haller a donné de ses nouvelles aux fans, par l'intermédiaire de sa compagne sur les réseaux sociaux.

Éloigné des terrains, Sébastien Haller vit un tout autre match en ce moment, lui qui s'est vu diagnostiquer en juillet une tumeur au niveau des testicules. L'attaquant, arrivé cet été en Bundesliga en provenance de l'Ajax Amsterdam, a commencé depuis plusieurs jours son traitement. Sa compagne a partagé ce samedi des photos sur les réseaux sociaux.

Haller suit une chimiothérapie

Sur les différents clichés, Sébastien Haller apparaît crâne rasé en raison de son combat contre la maladie. Le Borussia Dortmund a déjà prévenu que l'international ivoirien louperait plusieurs mois de compétition. Par conséquent, le club de la Ruhr a recruté Anthony Modeste, lui qui a marqué ce samedi le but de la victoire lors d'un match sur la pelouse du Hertha Berlin (1-0).

Depuis l'annonce de la nouvelle, Sébastien Haller a reçu le soutien du monde du football, ému par sa situation. Cet été, Dortmund a recruté le buteur pour plus de 30 millions d'euros. Le 21 juillet dernier, le principal intéressé s'affichait sur ses réseaux sociaux, après une intervention chirurgicale.

Si la tumeur est "maligne", Sébastien Haller a commencé une chimiothérapie. "Sébastien recevra désormais le meilleur traitement possible. Les chances de guérison sont très bonnes. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille beaucoup de force et d'optimisme et nos pensées l'accompagnent en cette période difficile", avait déclaré le directeur sportif du Borussia, Sebastian Kehl.