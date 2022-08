Bundesliga: le Bayern cale, Thuram, Nkunku et Modeste buteurs

Tenu en échec face au Borussia Mönchengladbach (1-1), le Bayern Munich est toujours leader de Bundesliga mais voit Dortmund et Leipzig se rapprocher.

Le Bayern Munich a repris la tête du championnat allemand samedi malgré son nul à domicile contre le Borussia Mönchengladbach (1-1), alors que ses potentiels adversaires pour le titre, Dortmund et Leipzig, l'ont eux emporté contre le Hertha Berlin (1-0) et Wolsfburg (2-0).



Les Bavarois, menés contre le cours du jeu dès la 42e minute et un but de Marcus Thuram, ont évité le pire grâce à un but de leur ailier international Leroy Sané (82e), servi par Jamal Musiala. Mais longtemps, Mönchengladbach s'est montré solide et proche de l'exploit, porté par la prestation énorme de son gardien suisse Yannn Sommer.

Thuram buteur

Ce dernier a écoeuré les champions en titre avec 19 arrêts et permis aux siens de décrocher un point. Ultra-dominateurs, les Munichois ont été surpris peu avant la mi-temps. Sur une mauvaise relance de l'international tricolore Dayot Upamecano, un autre Bleu, Marcus Thuram, récupérait le ballon et trompait Neuer sur l'une des seules occasions de Monchengladbach.



Juste avant, deux buts avaient été refusés à Sadio Mané pour une position de hors-jeu. La suite a été à sens unique, avec plus de 20 occasions pour le Bayern, mais ni Mané, ni Sané, ni même Pavard sur une superbe frappe ne parvenaient à tromper Sommer. Avant la 82e minute. Ce point du match nul permet néanmoins au Bayern de reprendre la première place du classement laissée le temps de quelques heures à l'Union Berlin, large vainqueur sur le terrain de Schalke 04 (6-1).

Nkunku voit double

Du côté des potentiels autres candidats au titre, Dortmund, vainqueur 1-0 contre le Hertha Berlin, a relevé la tête après son improbable défaite 3-2 contre le Werder Brême une semaine plus tôt. Et ce grâce au premier but d'Anthony Modeste sous les couleurs du BVB. Ce dernier a ouvert le score à la 32e minute d'une superbe tête.



Avant cela, l'attaquant français avait déjà eu deux opportunités, une frappe trop croisée (22e) et une repoussée par Oliver Christensen. Le gardien danois a longtemps maintenu le Hertha en vie en première période, alors que les tentatives de Marco Reus (15e), Raphaël Guerreiro (18e) ou encore Salih Ozcan (19e) ne trouvaient pas le cadre. Ce succès, le troisième du Borussia en quatre matches, permet au BVB de revenir à un point du Bayern.



Leipzig souffle également après avoir décroché à domicile sa première victoire de la saison contre Wolfsburg (2-0). Les joueurs de Domenico Tedesco ont construit leur succès en tout début de rencontre grâce à un pénalty transformé par Christopher Nkunku (5e), avant que l'international tricolore ne double la mise en fin de match (90e), inscrivant ses 3e et 4e buts de la saison.

Dans le même temps, l'Union Berlin a donc écrasé Schalke 04 6-1 . Les Berlinois, après avoir ouvert le score par le biais de Morten Thorsby (6e), ont inscrit trois nouveaux buts entre la 36e et 46e avec notamment un doublé de Sheraldo Becker. Son remplaçant Sven Michel, a alourdi encore la marque en fin de match à deux reprises (87e, 90e).



Enfin, le Bayer Leverkusen, réduit à neuf en fin de rencontre, s'est largement imposé à Mayence (3-0) grâce notamment à un doublé de Jeremie Frimpong et une réalisation d'Exequiel Palacios. Hoffenheim l'a emporté à domicile 1-0 contre Augsbourg. Dimanche, Cologne accueillera Stuttgart tandis que le Werder Brême reçoit l'Eintracht Francfort.