Dortmund: Haller se sent apte à reprendre la compétition dès janvier

Sébastien Haller (28 ans), attaquant du Borussia Dortmund qui se remet d'un cancer des testicules, veut croire en ses chances de reprendre la compétition dès la fin janvier.

L'attaquant du Borussia Dortmund Sébastien Haller a déclaré lundi qu'il restait optimiste pour participer au premier match de compétition de son équipe dès le 22 janvier, alors qu'il se remet d'un cancer des testicules.

"Tout est possible"

"Bien sûr, tout est possible. Je ne me mets aucune limite dans ma tête. Les seules personnes qui peuvent me donner des restrictions sont l'entraîneur et le personnel médical", a expliqué l'attaquant franco-ivoirien de 28 ans, né en région parisienne.

S'exprimant depuis le centre d'entraînement hivernal de l'équipe allemande à Marbella (Espagne), Haller a déclaré qu'il faisait de son mieux pour être en forme pour le match à domicile contre Augsbourg tout en précisant qu'il écouterait l'avis de l'équipe médicale de Dortmund. "Quand tout le monde sera d'avis que ce sera une bonne idée pour moi de jouer, alors je jouerai. Mais bien sûr, je veux être sur le terrain tous les jours et rejouer dès que possible."

Un retour en janvier serait un résultat remarquable pour Haller, qui s'est entraîné avec Dortmund pour la première fois samedi depuis son retour d'un traitement contre le cancer, comprenant une chimiothérapie et deux opérations chirurgicales. La maladie de l'attaquant, passé notamment par l'Eintracht Francfort, West Ham, ou encore l'Ajax Amsterdam, avait été diagnostiquée lors d'un stage de préparation à la mi-juillet, quelques jours après sa signature avec le BVB.

Haller, qui s'est entraîné en solo autant qu'il était médicalement possible de le faire pendant sa période de convalescence, a estimé que l'expérience "n'était pas facile". "Vous réalisez maintenant que tout le travail de ces six derniers mois en valait la peine", a-t-il ajouté. Haller pourrait figurer sur le banc lors du match amical de Dortmund contre le Fortuna Düsseldorf prévu mardi après-midi dans la ville balnéaire espagnole.

Il n'a disputé aucun match avec le Borussia depuis son arrivée cet été. Son dernier match remonte au 15 mai dernier contre Vitesse Arnhem, lors de la dernière rencontre de la saison 2021-22 d'Eredivisie.